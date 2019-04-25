金正恩會普丁「放軟第一步」　核問題成最後把柄…求救老大哥！

▲金正恩與普丁會面。（圖／翻攝自克林姆林宮網站）

記者陳亭伃／整理報導

金正恩25日與俄羅斯總統普丁（Владимир Путин） 於俄羅斯海嵾威會面，這場比起川金會，「看起來」沒有那個熱門的會面，其實反而是中國、美國、日本相當關注的一場國際盛事，在2009年4月北韓外務省聲明退出六方會談，並且重啟核設施建設後，這次見面被外界推測是金正恩態度放軟的其中一步。

俄羅斯對於北韓有多大的影響力？

同樣身為社會主義出身，兩國稱得上是舊盟友，此外美國與南韓的「友誼撐腰」一直以來都是北韓心中的倒刺、美國在亞洲地區巡邏的理由之一，看在俄羅斯眼裡也不是滋味，甚至在冷戰時期，美俄的交戰的縮小版，就是南北韓的恩怨拉扯。

過去俄羅斯提供北韓經濟合作、文化交流、援助，甚至適核知識都不在少數，但隨著當時蘇聯的瓦解，俄羅斯開啟資本主義時代，兩方的維繫變弱，除了長期的貿易夥伴，北韓能給俄羅斯利益相當少，大部分都來自於俄羅斯這位「老大哥」的協助。直到近年來，俄羅斯跟歐美關係緊張，俄羅斯、北韓才漸漸又走近，國際關係上確實「沒有永遠的敵人跟朋友」。

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▲兩人見面將交流各領域的意見。（圖／路透社）

金正恩到底想要什麼？

川金會日前在越南河內被以「破局」收尾，在無核化沒有達成協議，更別說交惡，似乎連相互口水戰也都停止。對於北韓高層而言任性的背後，無疑的也是一場打擊，因為面對美國對其的經濟制裁，北韓人民已經加倍的叫苦連天。面對國內的困境，金正恩只能轉為向舊盟友求救，也就是老大哥「俄羅斯」，不管是否真的能得到金援、或是貿易上的協助，若是北韓、俄羅斯兩國感情升溫，自然美國也不敢掉以輕心。

面對川普給予金正恩鐵板，金正恩也不是省油的燈，澳洲科廷大學助理教授穆拉維夫（Alexey Muraviev）表示，「北韓要證明還是有大國能撐腰，這樣在和美、中談判時，才更顯得自己是有地位的。」

俄羅斯內心盤算什麼？

美俄自冷戰時期以來，為壓制美國氣焰，俄羅斯在國際上若有似無的與美國為敵的國家表示友好，又或是準備藉著此番和金正恩的會面，重提「六方會談」，倘若成功無疑的是給美國難堪。

對於川金會的破局，對於普丁而言是一機會，可將俄羅斯參與到其中，更可能讓俄羅斯的聲望、影響力發揮到最大，川金的現況倘若普丁能說上話，更能在北韓核問題上做出貢獻，未來美俄關係可能將會大轉彎。