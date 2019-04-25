朴槿惠申請暫停服刑被駁　「腰痛如火燒」保外就醫無望

▲ 朴槿惠在世越號事件發生後發表演說時落淚。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

南韓前總統朴槿惠2018年11月因違反選舉法，被判2年徒刑，原定17日羈押期滿，卻在身分轉為受刑人的第一天因「腰痛如刀割」提出暫停服刑，申請保外就醫。今（25）日最新消息指出，首爾中央地方檢察廳暫停監禁審議委員會已經議決，駁回朴槿惠的申請。

《韓聯社》報導，根據《刑事訴訟法》，受刑人若健康明顯受損或出現危及生命的情況，則可以暫停服刑，但首爾地檢廳評估，朴槿惠的健康狀況並不符合上述條件。

朴槿惠2018年8月因閨密干政及收賄案被判25年重刑，目前正等待上訴審判，但違反選舉法一案量刑已經確定，17日轉為受刑人。她當天透過律師向首爾地檢廳遞交暫停服刑申請書，距其在2017年3月31日入首爾看守所羈押至今約時隔2年。

她的律師柳榮夏透過申請書表示，由於朴槿惠頸椎及腰椎椎間盤突出完全沒有好轉，痛如火燒刀割，無法正常睡眠。他透露，去年8月曾自請為朴槿惠申請保釋，但她並未接受，「前往探視時觀察卻發現，以朴前總統的健康狀況，再也無法僅在看守所內接受治療。」

檢方22日派出2名有醫師背景的檢察官前往位在京畿道義王市首爾看守所，以確認朴槿惠的身體狀況。審議委員會根據此次調查結果，於25日發表結論指出，朴槿惠還未達完全無法服刑的狀態，因此不予暫停服刑。