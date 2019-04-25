走路也累！　金正恩見普丁「狂喘90秒」張嘴猛吸氣完癱坐沙發

▲ 影片約0:16處，金正恩不斷喘氣。

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁的首次元首峰會今（26日）於海參崴俄羅斯島遠東聯邦大學登場，金正恩下車後先與普丁握手致意，再一一問候現場官員，隨後進入會議廳。在閉門會談以前，兩人首先發表簡短的公開談話，但在普丁冷靜的發言時，坐在一旁的金正恩卻彷彿剛剛經過激烈運動一般、不斷喘氣，格外引人注目。

金正恩於俄羅斯當地時間下午2時左右（台灣時間中午12時）抵達，由《路透社》直播畫面可見，金正恩走下防彈賓士、步入會談場所前與普丁握手交談並合影，接著進入建築物內。金正恩在普丁的介紹之下，一一問候現場俄方官員；接著由他將北韓官員介紹給普丁，逐一握手後，2人才進入會議廳就坐。

當普丁以相當放鬆的姿勢、右手靠著沙發椅扶手，看著手上的文稿發表談話時，一旁的金正恩卻稍顯緊張，雙手規矩放在膝蓋上，雙眼無神、視線不斷飄向四面八方，呼吸有些急促，看來喘得不得不以嘴巴吸氣，且每吸一口氣，身體都明顯起扶，更數度伸出舌頭舔過嘴唇。這樣的狀態一直持續了1分半左右，金正恩才闔起嘴巴、呼吸也緩和過來，上身往後靠向椅背。

美國CNN記者貝林格（Josh Berlinger）稍早在推特上傳這段影片並寫下，「金正恩和普丁在初次會面後發表談話。金正恩似乎喘不過氣來。」但在金正恩下車到走進會議廳的4分鐘內，2人皆以緩慢的步伐行走。據外媒照片，2人還曾搭乘手扶梯，究竟為何如此氣喘吁吁，引起各界好奇。

▼ 普金搭乘手扶梯。（圖／翻攝自克里姆林宮網站）