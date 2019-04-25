上萬隻「帝王企鵝寶寶」慘被淹死！3年前冰層斷裂一夕滅絕整個世代

▲ 生活在南極的帝王企鵝，在3年前發生一場幾乎滅絕整個世代的悲劇。（示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

今（25）天是「世界企鵝日」，不過據科學家公布的一項最新調查，在2016年曾經發生過一場嚴重的「企鵝集體滅絕意外」，當時南極洲威德爾海（Weddell Sea）的布朗特冰棚（Brunt Ice Shelf）崩裂，造成皇帝企鵝位於冰棚邊緣—哈雷灣（Halley Bay）的棲息地倒塌，使得成千上萬的皇帝企鵝寶寶在一夕之間被淹死。

根據英國廣播公司（BBC）25日報導，英國南極調查所（British Antarctic Survey）研究團隊的彼得（Peter Fretwell）和菲爾（Phil Trathan）博士，日前注意到衛星照片中哈雷灣棲息地的消失，他們也發現附近冰層上企鵝糞便的痕跡正在減少、企鵝群聚的範圍也明顯縮小。

他們提到，過去數十年在哈雷灣棲息地，大約有14萬到25萬對皇帝企鵝在這裡繁殖、照顧他們的寶寶，這裡的企鵝數量是全球的總數5%到9%，「不過這麼多的企鵝，竟然在一夜之間全部消失，讓我們開始好奇這裡究竟發生了什麼事。」

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▲南極洲冰川正加速消融。（圖／免費圖庫Pixabay）

在經過研究後，他們認為，由於強風在2016年持續的侵襲布朗特冰棚，導致海冰被掏空，邊緣的部分不穩，經過撞擊最後崩裂，直到2017、2018年都無法再重新回復到故去的穩固狀態。

冰棚崩裂後，成年的皇帝企鵝在逃離之後，不是搬到威德爾海的其他地方另尋棲息地，就是再也不在脆弱的冰層上面繁殖，牠們大多數的孩子因為來不及逃跑，最後淹死在了海中。

2人補充，牠們還無法確定冰棚崩裂的原因是否與氣候相關，但從海冰的變化、減少也多少說明了，一旦南極洲出現全球暖化的現象，可能對全球皇帝企鵝帶來影響，尤其是萬一海冰減少到模型所計算出的最嚴重程度，那麼在本世紀結束前，皇帝企鵝可能會一舉減少50％到70％。





▲ 皇帝企鵝的生命週期 。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，皇帝企鵝是企鵝中最高大也最重的一種，牠們須倚靠堅固的海冰，才能繁殖、養育企鵝寶寶。除此之外，這一塊海冰在4月到12月之間，都絕對不能夠溶化、破裂或崩塌，那時的企鵝寶寶才能成長到具有足夠的羽毛來游泳。