刊登社團招生廣告寄錯成「證件照」　網笑瘋：這下變尋人啟事了

▲ 他的「證件照」就這樣製成廣告看板了 。（圖／翻攝OKD_OOPS推特）

國際中心／綜合報導

真的太糗！最近在早稻田車站內出現一塊另類的「廣告看板」，只見廣告上幾乎一片空白，只有正中間放了一張「戴著眼鏡、留著棕髮」的男性證件照，這不知所云的廣告立刻引起路人及網友議論。後來，刊登這則廣告的早稻田大學生出面回應，原來是他當初在寄送印刷檔案時，不小心寄成自己的證件照，才會這樣陰錯陽差讓自己變成了車站新焦點。

根據「livernet」網站報導，早稻田大學3年級學生「OKD_OOPS」是校內「東北學生稻門會」的幹事長，他先前為了替社團招募新社員，決定在附近車站買廣告刊登社團宣傳照。沒想到寄件過程中，他卻寄錯成自己「證件照」檔案給廠商，就這樣被印製出來，張貼在車站樓梯間的醒目位置，讓所有通勤的民眾都能夠看到。

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▲ 廣告看板位於人來人往的車站樓梯間，引起不少經過民眾注意 。（圖／翻攝OKD_OOPS推特）

直到廣告刊登出來，被親友發現後，「OKD_OOPS」才意識到自己的嚴重失誤，現在自己的照片必須一直掛在車站，等到4月30日才會下架，這讓他無奈在推特發文提到，「我買的社團廣告終於在車站刊登了，但因為我寄錯了印刷的資料，結果刊出來的是我的證件照…」

這則貼文不到1天馬上獲得24萬人按讚，9萬人轉發，網友們紛紛留言「招生廣告這下變成尋人啟事了哈哈！」「你的廣告會跟著平成這個時代一起結束」、「這樣超吸睛！比你原本張貼社團廣告還要更有效吧！知名度完全大開。」「我已經到現場朝聖了。」「我今天過得很痛苦，帶你的故事讓我覺得紓壓了一點點。」

▲ 在一排廣告看板中，「證件照廣告」顯得格外突兀。（圖／翻攝OKD_OOPS推特）

也有人詢問到，「難道廠商在印製廣告時，不應該再次跟客戶確認內容嗎？」吸引專業網友出面回應，「印刷廠商的工作本來也就只是幫忙印刷，更何況有些內容可能是客戶的創意，一般不可能會多問，最多也就是有些廠商會寄信給客戶，請他們預覽刊登效果，順便做再次確認罷了。」