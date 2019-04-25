「神鬼交鋒」真實版！日28歲青創家塚本廉自爆：東大學歷、創業攏係假

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日本28歲的青年創業家「塚本廉」常登上報章雜誌，創業經驗激勵不少年輕人，但他4月17日卻在推特投下震撼彈，自爆「所有學歷和創業經驗全是假的！」其實他只有國中畢業，而且根本沒有在工作，靠著到處分享假經歷來賺取演講費維生。

據日媒Blue Sea News報導，塚本廉時常到各大學校演講，聲稱自己國中就在混不良幫派，手臂還留有大面積刺青，直到畢業時才決定金盆洗手，努力學習英語、工程技術等等，也順利考上了高職，之後就任職於日立製作所。

不過，塚本廉一心想著要繼續精進自己，便於2011年順利考上東京大學，更立志要白手起家打造一番事業，於是就在東南亞地區創業，以及杜拜、土耳其等地創立17家公司，涵蓋IT、顧問、教育領域。

見到自己的事業越來越起色，塚本廉2015年畢業後就到伊斯坦堡大學研究所繼續研讀，還當上土耳其親善大使、土耳其語及阿拉伯語的口譯。最近又計畫今年8月要買下足球隊，並成立公司來支持創業青年，幫助更多年輕人像他一樣實踐夢想。

塚本廉推特上充滿各種在海外的自拍、他與腦科學家茂木健一郎的合照，以及穿著學士服在東大校門口的照片。他曾說「我思考1小時，就能創造出300億日圓的經濟。」正面又積極的形象讓不少年輕人相當崇拜，很多大老闆也非常想認識他。

如此激勵人心的青年創業家，最近卻在推特上坦承「一切都是造假！」其實他根本沒有在東大或國外讀過書，也沒有創立任何一家公司，自己只是個國中畢業的平凡人，甚至沒有一份固定的工作。

消息一出立刻引發日本網友譁然，曾經邀請過他演講的企業也十分吃驚，所有人全被他耍得團團轉，「可以編出這麼多謊言的人是有病吧」、「我還真的相信他說的…」「搞得我好疑惑啊啊啊啊啊」、「之前騙來的演講費會還嗎？」