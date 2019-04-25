聖母院火劫　警方檢獲7根菸蒂　建商承認工人違規吸菸

▲在烈焰中被吞噬的巴黎聖母院塔尖。（圖／路透)

國際中心／綜合報導

法國巴黎聖母院日前慘遭祝融毒手。報導指出，負責復修尖塔的建築公司承認：有建築工人違反公司規定在工地吸菸，但否認菸蒂是導致大火的原因。

《鴨鳴報》(Le Canard Enchaine)之前報導，警方在聖母院內發現7個類似菸蒂的殘餘物，疑為引發火災的導因。 建築公司Le Bras Freres回應時承認：負責搭建修繕所用棚架的人向警方供稱，「有時會在棚架上吸菸」。公司已譴責工人，但堅稱大火是從聖母院內部開始蔓延，因此不是煙菸引發大火。

該公司同時排除是臨時電梯導致起火，聲稱電梯的電力供應合乎規範，而且保養良好。當時兩部電梯分別離尖塔底部45及65公尺，已關閉電源，火種卻是在尖塔底部率先被發現的。

報導同時指出，聖母院的天花板纏繞著許多電線，是安全隱憂。不過聖母院發言人否認這一點，指天花板符合所有安全標準， 並無垂掛著的電線，所有電線都妥善安裝。

發言人又說，當天警鈴第一次響起時，安全人員檢查過卻沒有發現異狀，未知是否檢查時出現疏漏。警方表示不排除任何假設，會調查所有可能引發火災的原因。