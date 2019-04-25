妯娌不合傳聞再起　梅根疑遠離凱特王妃將旅居非洲

▲薩塞克斯公爵夫婦於2018年結為連理。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

據外媒傳出，薩塞克斯公爵夫人(Duchess of SussexHarry)梅根(Meghan Markle)和夫婿哈利王子(Prince Harry)正在考慮孩子出生後，遠離英國搬到南非居住，並執行皇室國際性重大任務，此消息一出，就引來每日郵報(Daily Mail)的專欄作家摩根(Piers Morgan)嚴厲指責。

摩根指出，薩塞克斯公爵夫婦一旦決定搬到南非，英國將不得不提供數百萬的美金，因警局須派出一週七天，每天二十四小時的貼身隨護，此外，皇家的隨行人員、工作人​​員等所需的資金，都可能要花費將近7位數的錢，但向來花錢不手軟的梅根卻對此絲毫不在意。

網路有不少人推測兩人計畫搬到非洲居住的原因，可能與梅根和凱特不合的傳言相關，也再次證實這場妯娌不合的戰爭，甚至有英國媒體爆料，其實皇室希望哈利及梅根能切割皇室，才被發配至非洲。

針對民間謠言，白金漢宮(Buckingham Palace)發言人說明，目前公爵夫婦尚未做出任何決定，預計要到2020年才會決定，此外，有皇室消息人士告訴CNN，威廉王子對於弟弟要做的任何事情都將給予最大的支持。

依週日泰晤士報(The Sunday Times)表示，這可能是因為皇室內部擔心梅根的影響力變得比已故王妃戴安娜還大，而提出的建議。

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▲近期，梅根與凱特妯娌不合的傳言越來越嚴重。（圖／達志影像／美聯社）