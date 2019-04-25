不斷更新／普丁金正恩首會面！握手合影揭幕　「拍照聲太大」直播喊卡

▲ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）25日正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）25日正式會面，2人握手合影，此次是北韓、俄羅斯相隔8年的領導人峰會，也是首次的「普金會」。據瞭解，普丁與金正恩在單獨會談後，雙邊官員將共同加入參與擴大會議。

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根據最新消息，目前因現場記者拍照聲音太大，全部被制止，直播暫停。

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俄媒指出，二位元首預計進行近1小時的單獨會談，接著加入雙方代表團進行3小時擴大會談；由普丁主辦的宴會則在會談結束後登場。還有消息人士指出，晚宴菜色將是韓式料理。

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普丁在單獨會談前的公開發言中表示，他支持兩韓對話，也力挺金正恩在致力北韓、美國關係正常化所做的努力，同時恭喜金正恩日前再度被推舉成為國務委員會委員長。

金正恩則指出，「這場會晤將有益於促使擁有長年的親善歷史及傳統的兩國關係更加堅固、健全發展」，也向普丁表示，「在百忙之中邀請我、滿懷誠意的從數千公里外的莫斯科趕來見我，讓我非常感謝。我期待我們會進行許多有益的對話。」

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