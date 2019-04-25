嚴重情報疏失釀慘案！斯里蘭卡總理震怒：國防部長下台負責

▲斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日的連環爆炸案，截至目前造成至少359人死亡，不過這起慘劇原有可能避免，早在爆炸發生前10天，斯里蘭卡副檢察長達薩納亞克就曾致信警告，天主教會可能會遭遇自殺式襲擊，不過上級並未重視。現在總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）震怒要求國防部長費爾南多（Hemasiri Fernando）及警察總長加亞桑德拉（Pujith Jayasundara）辭職負責。

當時副檢察長達薩納亞克（Priyalal Dassanayake）的信件寫道，伊斯蘭激進組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath、NTJ）正計畫對柯倫坡（Colombo）的天主教教堂與印度高級委員會（Indian High Commission）發動自殺式炸彈攻擊，主張殺害「非信徒」來傳播伊斯蘭教，「應指示全部人員嚴格關注本報告，並對職權範圍下的關鍵人物與地點保持額外的警惕與謹慎。」該信也標註了國外官方情報員的身分、嫌疑人的姓名、地址，甚至電話號碼，信中補充，正在調查這個情報。

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▲▼斯里蘭卡爆遇難者24日舉行葬禮。（圖／路透）



這項「事前警告」的消息傳出後，當局受到越來越多批評。總統西里塞納（Maithripala Sirisena）表示，儘管他是軍隊總司令、國防與國家領導人，但他從不知這封信的存在。總理威克瑞米辛赫也說，自去年10月後，就持續被排除在國家安全簡報外。國防部長費爾南多則承認，在共享攻擊案的情報上，有著重大失誤，政府會承擔起責任。

前陸軍司令與區域發展部部長豐賽卡（Sarath Fonseka）更要求總統下台，「在全球任何國家，整個政府都會因為搞砸這樣的重要大事而辭職，若斯里蘭卡不這樣做，那麼國家安全就成了一個笑話。」如今國防部長與警察總長承擔請辭壓力，主管國防的國務部長維傑瓦德恩（Ruwan Wijewardene）表示，政府正努力掌控局勢，「我們若是能將情報分享給對的人，或許就能避免傷害。」