她睡前吃下美味漢堡　起床變「充氣娃娃嘴」口水止不住沿路滴！

▲原本的艾凡思跟嘴唇腫脹後的她。（圖／翻攝自當事人推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密西西比州一名女子艾凡思（Amiyah Evans）日前在早上起床時，發現自己的嘴唇出現了超乎人體的變化，原本以為只是被蚊蟲咬傷，沒想到卻越來越腫脹，甚至變成了「章魚嘴」目前雖然已經得到了醫治，但是醫師卻還尚未找到引發過敏的原因，自拍照片PO出後，讓艾凡思在社群網站上爆紅。

綜合外媒報導，艾凡思表示自己在前一晚吃了一個漢堡，到了第二天起床時，感覺自己的下嘴唇有些微的腫脹感，但不以為然，認為只是被蟲咬到，但直到下午，整個下嘴唇已經到了「肥大」的狀態，於是決定到小診所就醫，「每一個小時我，我的嘴唇都在腫大！大家開始覺得有點好笑。」

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▲艾凡思發現嘴唇越來越腫脹。

小診所的醫師開了點抗過敏的藥方給艾凡思，但回家之後情況也沒有好轉，到了晚上她和家人開始不對勁，因為上嘴唇也開始腫大，於是一家人決定前往大醫院檢查。

經過醫療團隊的檢查，仍然查不出過敏原，過去艾凡思也不曾有過食用「加工肉品」而過敏的現象，於是醫師決定讓她住院觀察幾天，直到嘴唇消腫在進行過敏評估。