她睡前吃下美味漢堡　起床變「充氣娃娃嘴」口水止不住沿路滴！

▲原本的艾凡思跟嘴唇腫脹後的她。(圖/翻攝自當事人推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國密西西比州一名女子艾凡思(Amiyah Evans)日前在早上起床時,發現自己的嘴唇出現了超乎人體的變化,原本以為只是被蚊蟲咬傷,沒想到卻越來越腫脹,甚至變成了「章魚嘴」目前雖然已經得到了醫治,但是醫師卻還尚未找到引發過敏的原因,自拍照片PO出後,讓艾凡思在社群網站上爆紅。

綜合外媒報導,艾凡思表示自己在前一晚吃了一個漢堡,到了第二天起床時,感覺自己的下嘴唇有些微的腫脹感,但不以為然,認為只是被蟲咬到,但直到下午,整個下嘴唇已經到了「肥大」的狀態,於是決定到小診所就醫,「每一個小時我,我的嘴唇都在腫大!大家開始覺得有點好笑。」

請繼續往下閱讀...

▲艾凡思發現嘴唇越來越腫脹。

小診所的醫師開了點抗過敏的藥方給艾凡思,但回家之後情況也沒有好轉,到了晚上她和家人開始不對勁,因為上嘴唇也開始腫大,於是一家人決定前往大醫院檢查。

經過醫療團隊的檢查,仍然查不出過敏原,過去艾凡思也不曾有過食用「加工肉品」而過敏的現象,於是醫師決定讓她住院觀察幾天,直到嘴唇消腫在進行過敏評估。

shit really funny asf to me bruh I LOOK SO STUPPIIDDDDDDDDD pic.twitter.com/Tq5tamOerV