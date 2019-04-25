慧眼看天下／總統選舉通關密語？ 「訪美面試」誰能過

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距離2020大選還有一年時間，但被外界視為有意或傳出要角逐總統的候選人卻動作頻頻，短短的一個月內，就有四位熱門人選連番走訪美國，令外界好奇是否為2020提早讓美方「面試」，進而問鼎總統大位。慧眼看天下第50集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。



▲大選年出訪美國，政治意涵高。（圖／記者陳家祥攝）



斯里蘭卡恐攻 伊斯蘭國坦承犯案

斯里蘭卡21日復活節發生8起爆炸案，至少造成310人死亡、500人受傷，目前死傷人數不斷攀升中，而斯里蘭卡政府已經下令「全國宵禁」、軍警動員最高戒備，也緊急封鎖社群網路散播仇恨消息；恐怖組織伊斯蘭國(IS)坦承爆炸案乃他們所為，並公布宣稱為兇手的照片與影片。

▼斯里蘭卡爆炸案，軍方人員進入內貢博（Negombo）一間天主堂調查。（圖／路透）

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這次不是演戲! 烏克蘭諧星當選總統

東歐國家烏克蘭的總統大選，迎接了一個非傳統的結果，由喜劇演員出身的政治素人澤倫斯基，以百分之73的選票，打敗現任總統波洛申科僅百分之25的選票，波洛申科雖然敗給了澤倫斯基，但沒有計畫要離開政壇，而澤倫斯基雖然成功登上總統大位，不過喊拚經濟卻沒實際政策，也讓外界質疑這個總統是否真的可以帶領烏克蘭。

▼烏克蘭喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）成功當選總統。（圖／路透）

解放軍海軍70周年 習近平海上閱兵

今年是大陸海軍成立70週年，大陸解放軍大陣仗慶祝，其中的重頭戲就是在山東青島的海上閱兵活動，大陸方面出動了32艘艦艇，外加39架戰機參與檢閱。除此之外更廣發了邀請帖，有來自10多個國家，總共派出近20艘軍艦，參加閱兵儀式。

▼解放軍海軍成立70周年。（圖／翻攝自人民網）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。