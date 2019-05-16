川普國是訪問兩樣情　議長批沒資格在國會演講…民眾喊話：這裡有人支持你

▲2018年7月川普會見英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將應首相梅伊（Theresa May）邀請，預計在6月3日至5日到英國進行國是訪問，接著6日直接前往法國，參與諾曼地登陸75周年紀念日，川普也將在這段期間和梅伊進行會談，不過許多工黨議員認為與民眾卻認為，川普許多充滿爭議的觀點與執政紀錄，不應該在英國受到歡迎。英國BBC針對這次國是訪問整理出行前重點。

何謂「國是訪問」（State visit）？



通常是元首級的正式訪問，是兩個國家間最高規格的外交交流，除了基本的接待儀式之外，也會在訪問期間推進兩國間的重大外交方針。

以英國為例，女王伊莉莎白二世每年通常會接待一到兩位國家元首，自1952年登基以來，她已經接待過112次國是訪問，川普也是第三位正式至英國進行國是訪問的美國總統。訪問的元首通常會入住白金漢宮，但目前該地正在整修，預計川普應會入住溫莎城堡。

訪問期間會發生什麼事？

目前完整的行程尚未公布，但消息指出，川普將與梅伊進行雙邊會談，並與第一夫人出席位於樸茨茅夫（Portsmouth）的諾曼底登陸75週年的紀念儀式、出席由女王主持的白金漢宮宴會。除此之外，各國元首通常也會到國會大廈發表演講，但下議院議長貝爾考（John Bercow）曾說，在國會發表演說「不是一種自動的權利，而是一種應得的榮譽」，因此川普不應該得此殊榮。

為何會產生爭議？



梅伊表示，此次訪問是英美增強「本來就已相當密切」關係的一個機會，雙邊會談將涉及貿易、投資、安全和國防等領域。但川普在英國是個充滿爭議的人物，以政策來看，他從限制某些國家人民入境美國的行政命令、墨西哥的邊境圍牆，以及拒絕巴黎氣候協議的種種作為，都在英國國內和國際上都招來批評。

會有民眾進行示威嗎？



抗議人士表示，他們會動員大量民眾來「迎接」川普，英國團體Stand Up To Trump發言人達魯（Sabby Dhalu）將川普形容為「世界頭號種族主義者、戰爭販子和厭女症患者」，並表示他們正在計畫一場抗議活動。不過也有支持人士說，他們會參加「反反川普遊行」，目的就是要讓川普知道，英國也有他的支持者。