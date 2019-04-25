華裔會計抓包公司「作假帳逃稅」！　舉報獲得近7000萬獎金

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住在休士頓的華裔劉瑩（Mark Liu）多年前發現公司逃稅，而且金額相當龐大，向上級匯報卻屢屢遭到打壓，最後甚至被開除，於是他轉而向美國國稅局（IRS）及財政部（Department of Treasury）舉報，經過政府花3年查證後，終於證實這間公司的確有逃稅。劉瑩最後不僅打贏這場仗，更獲得美國財政部224萬美元（約新台幣6917萬元）的舉報獎金。

據《世界日報》報導，劉瑩表示，他1999年到2005年在某間石油技術服務公司擔任會計，但他很快就發現財務報表跟會計原則有出入，疑似有作假嫌疑，於是蒐集證據後就向上級提出匯報，想不到反而遭到主管刁難，甚至被記了2項處分。

▲他在擔任會計期間，發現公司違法逃稅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



後來，劉瑩堅決繼續向上呈報，但執行長（CEO）、財務長（CFO）及證券交易委員會（SEC）等所有高層都不打算要處理這件事，還再多記了劉瑩1次處分，當場把他炒魷魚。

劉瑩2005年被開除後，便控告公司為了報復他而「非法解雇」，隔年他與公司達成和解，並獲得一筆賠償金。不過，劉瑩2005年還有向國稅局舉報，2008年證實真的有逃稅行為，因此他可以獲得逃稅金額15%的舉報獎金，可想而知，那間公司當年逃稅的金額有多可觀。

劉瑩2005年和妻子卞俊子開了一間私立學校，立志要在休士頓宣傳華人文化，讓更多美國孩子看到不一樣的觀點，而他的妻子2015年罹患卵巢癌逝世，如今他仍是這所學校的校長。劉瑩表示，「如果當年沒有我妻子的支持，我也沒辦法堅持到最後。」