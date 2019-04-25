北韓向俄羅斯求援　望解除經濟制裁…外媒：金正恩面子沒這麼大

▲金正恩搭綠皮列車開心抵達俄羅斯。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩25日將與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，這也是金正恩首次至俄羅斯進行正式訪問，預料雙方將討論朝鮮半島無核化議題的解方。今年2月川金會破局後，金正恩正積極尋找其他國際支持，專家推測，北韓希望透過俄羅斯幫助，解除對該國的經濟制裁，但此行對雙方來說，多半聚焦在展現兩國情誼，不會有實質合作或承諾。

金正恩24日下午抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站（Khasan）時，向俄羅斯國家電視台表示，希望這次訪問是成功和有益的，「我希望在與尊敬的普丁總統的會談中，能夠以具體的方式討論有關解決朝鮮半島局勢，以及發展我們雙邊關係的問題。」《路透社》則指出，這次峰會對普丁來說是個機會，儘管俄羅斯因烏克蘭危機與併吞克里米亞而受到國際制裁，同時也被指干預美國選舉，但這次峰會仍顯示，俄羅斯依舊是重要的國際參與者。

海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）教授魯金（Artyom Lukin）表示，金正恩正在尋求與美國、中國大陸與南韓之外的國家進行對話，藉此被視為世界領導人，除此之外，也希望透過這次峰會，讓俄羅斯鬆綁制裁並提供經濟協助。不過魯金認為，普丁不會接受金正恩的要求，「身為聯合國安全理事會的常任理事國，莫斯科無法承擔權威受損的後果，兩國間的友誼也沒這麼大面子。」