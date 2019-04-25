白兔「正義之拳救美」被讚英雄　狂上電視意外發現是通緝犯！

▲英雄救美的白兔本尊，意外被警方發現是通緝犯。（圖／翻攝自YouTube／captainfatboyusa captainfatboyusa）

國際中心／綜合報導

美國加州奧蘭多一名打扮成復活節兔子的男子，因為發現有男子在街上毆打女友，立即上前出拳相救，復活節兔子宛如超級英雄救美的畫面被傳上網路後，讓他瞬間爆紅還接受許多媒體採訪，不過警方卻因此意外發現，他其實是一名在逃的通緝犯。

20歲男子麥克唐納(Antoine McDonald)20日晚間與友人慶祝復活節時，意外在街頭撞見一起攻擊事件，一名男子突然對另一名女子吐口水，2人便產生激烈肢體衝突，他立即衝上前想要阻止，然而男子已經整個人壓在女子身上猛打，情急之下他只好使出正義之拳，一邊試著分開不斷扭打的2人。滑稽畫面全被一旁路人拍了下來，還有人興奮地在旁叫好，「上吧！復活節兔子，上！」

警方後來趕到現場並制止了這場打鬥，最後沒有逮捕任何人。意外爆紅的麥克唐納後來接受各大媒體採訪，甚至還開了專屬的Instagram帳號badbunnyoff19，他表示自己不是一個喜歡暴力的人，「我其實是那種會使用任何手段來避免打架的人，但是當時那種情況下，無論是哪個日子我都會選擇挺身而出。」

被網友認為是英雄的麥克唐納，近來卻被爆出其實是通緝犯的驚人消息，德州多佛市(Dover)警方指出，麥克唐納曾因2017年元旦與2名同夥持槍搶劫，而因控2項搶劫、擁有槍枝等重罪被捕，2018年9月又破壞監視紀錄器入室搶劫，並偷走一台車逃逸，警方雖然發出緝捕令，但懷疑他早已逃到別州，沒想到這個擁有多起前科的通緝犯，最後竟然登上新聞成為英雄。