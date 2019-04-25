7歲女遭大黃蜂覆蓋全身「狂螫300次」　父目睹驚呼：看不到臉了！

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澳洲新南威爾斯省一名7歲女童在公園遊玩時，突遭一大群大黃蜂攻擊，全身上下被狂螫300多次導致休克昏迷，當時由於全身遭大黃蜂覆蓋，父親看到時驚嚇表示，「我都快看不到她的臉了」，後來整張臉也腫到面目全非，幸好經過多日治療，如今已脫離險境。

7歲女童克拉克(Evie Clark)本月11日和父母一同前往坎培拉(Canberra)附近小鎮拜訪朋友，午餐後大人們閒聊時，她與一名朋友跑到小溪附近遊玩，不小心摔倒在一個大黃蜂巢上，導致成群大黃蜂蜂擁而出，並全部朝她身上狂螫攻擊，「我跌倒後，大約5秒的時間便來了一大群，把我整個身體都覆蓋住」，當下便感覺到一陣強烈刺痛。

友人見狀趕緊跑去求助，克拉克的父親趕到現場時，發現女兒早已陷入昏迷，他一把抱起對方並驅趕大黃蜂，立即開車送到附近醫院急救。抵達醫院後，護士幫忙為克拉克施打腎上腺素，並使用吸塵器將藏在她頭髮和身體上的大黃蜂吸出，母親薩馬拉(Samara Zeitsch)表示，「牠們躲在她內衣、還有鞋子裡，真的超級恐怖。」

醫生擔心毒液可能導致克拉克器官受損以及第二次過敏性休克，便讓她搭乘直升機轉到坎培拉醫院接受更完善的治療，經過4天的治療情況才漸漸好轉。餘悸猶存的克拉克表示，被攻擊得當下腦袋一片空白，只知道自己正在被咬，「我原本沒有太多的感覺，直到聽到大黃蜂成群的嗡嗡聲才開始害怕，除了那個以外我完全聽不到其他聲音。」

經過2個禮拜的調養後，克拉克的手上雖然還可看到部分紅疹，但家人相信她未來會完全康復，薩馬拉表示，「我們十分感謝醫生，他們在危急的情況下做了所有的正確決定」，為了避免再有其他人受害，也向當局提出申請，希望能摧毀其他黃蜂巢，目前已獲得當局承諾。

▼女童慘遭成群黃蜂攻擊，幸好目前已脫離險境。（圖／示意圖／達志影像）