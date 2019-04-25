伊朗正面迎擊美國石油制裁　揚言出動戰艦封鎖荷姆茲海峽

▲伊朗為全球重要石油出口國，圖中為當地煉油廠。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

伊朗外交部22日針對美國經濟制裁表示，將會為此事件作出必要性决定。軍方總司令唐西里少將則說因荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)為國際航線，如僅有伊朗被禁止使用，將會動用所有海軍力量將航線封鎖。當地媒體也表示目前伊朗政府與海軍部隊已佈署至少50艘戰艦在波斯灣、荷姆茲海峽和阿曼灣。

對此，軍事專家認為伊朗戰艦的噸位並不大，所以海域佈署較多的是快艇，只有少數軍艦，不過，伊朗擁有3艘基洛級改進型(Improved Kilo)戰艦和未知數量的國產潛水艇等，是有能力利用大量水雷把荷姆茲海峽進行封鎖。

白宮發言人先前正式宣布，禁止任何國家與地區進口伊朗石油，要將伊朗原油出口量降到零，全面制裁伊朗經濟，此外，決定取消擁有進口豁免權國家的特例，否則將遭到美國的制裁。

川普22日晚間透過推特表示，在全面制裁伊朗石油的情況下，石油缺口將由沙烏地阿拉伯和其他石油輸出國家組織(OPEC)填補，確保全球足夠的需求量。

▲美國總統川普透過推特保證全球會有足夠的石油需求量。（貼文／翻攝自推特／Donald J. Trump）

美國貫徹對伊朗制裁的行動後，不僅影響國際油價的波動，甚至對持有進口豁免權的中國、印度、意大利、希臘、日本、韓國、台灣和土耳其造成嚴重問題。目前全球石油價格已上漲超過原先的2%，未來是否還會持續上漲就得看美國和伊朗的後續行動。

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▲美國封殺伊朗石油出口，導致國際油價將會持續上漲。（圖為示意圖／達志影像／美聯社）