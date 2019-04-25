吸出8歲女童腸臟「木棒硬塞下體」毀終生　《素媛》變態性侵犯長相首度公開

▲ 趙斗順未經馬賽克的照片首度曝光。（圖／翻攝自Naver TV）

國際中心／綜合報導

南韓電影《素媛》以2008年實際發生的一起8歲女童性侵案改編而成，片中性侵犯原型趙斗順（조두순）即將在2020年刑滿出獄，但心理測試結果顯示他再犯率極高，引起社會恐慌。MBC電視台節目《真實事件搜查隊》昨（24日）晚不顧可能違反法律限制，首度公開趙斗順未經馬賽克的照片，再度引起大眾惶恐。

現年67歲的趙斗順2008年12月綁架一名年僅8歲的小學女童，帶到京畿道安山市某教會廁所，脫下褲子要求女童為他口交。女童一反抗，趙斗順便以拳頭狂揍她的臉部。女童痛得哭出聲來，趙斗順嫌她太吵，便張嘴咬住女童臉頰、勒住女童頸部導致她失去意識。

趙斗順隨後脫下女童的衣服、性侵得逞，接著以馬桶吸把將女童大小腸吸出體外，再以木棒將其硬塞回體內，隨後放著女童不顧、逃離現場。女童則在恢復意識後，以書包裡的手機報警，才免於一死，但她的臉部、腹部及骨盆終生受創，肛門及性器官喪失8成功能，必須裝上尿袋及人工肛門過活。

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▲ 女童受到的傷害無法完全復原。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

這起事件曝光後震驚全國，群眾紛紛大罵趙斗順泯滅人性，檢方也求處無期徒刑，但法官以趙斗順是在酒醉的狀況下犯案為由，僅判他12年徒刑。質疑法官輕判的民怨沸騰，時任總統李明博事後也出面道歉。

趙斗順本人透過請願書不斷主張，「我絕對沒有做出那種禽獸不如的事情，也不是那種無恥、該受到詛咒的人。因為喝酒才會發生這種事情，酒醒後就什麼都不記得了。」但在警方的精神疾病測試中，趙斗順的測試結果為29分，已經超過診斷門檻的25分。

趙斗順即將在2020年12月13日出獄，受害女童父親2017年11月接受訪問時表達對此相當不安，同時要求公開趙斗順照片。此後，不斷有民眾在青瓦台請願網站上表示「反對趙斗順出獄」，同意人數也大大超過政府相關部署必須出面回應的20萬人門檻。然而，青瓦台民政首席指出，重啟審判以阻止趙斗順出獄將違反憲法。

批評法官輕判的輿論不斷擴大，國會因此在2018年3月通過俗稱《趙斗順法》的新法，規定所有對未成年者犯下性犯罪的犯人都需戴上電子腳鐐、居住地點受到限制，也禁止接觸特定人物；其中再犯率高者還須接受一對一保護觀察。

▲ 趙斗順即將出獄，受害者家屬相當不安。（示意圖／pixabay）

另一方面，趙斗順經過長達400小時的心理治療後，仍被判斷再犯率極高。法務部因此下令他接受100小時的特別治療課程。

事實上，現階段公開趙斗順長相可能違反南韓現行法律，但《真實事件搜查隊》節目製作單位表示，在法律規定之下，就算是在性犯罪者出獄後，將政府的「性犯罪者通知e」網站上的犯人照片及居住地告知受害者家屬，也可能因誹謗罪而受到處罰，且網站上的資料年久無人維護，就算趙斗順出獄後住在受害者家隔壁也無法可辦，在擔心他再犯的憂慮之下，才會選擇透過節目公開其照片，「是人民的安全重要，還是犯人的名譽及肖像權比較重要呢？請在節目中找答案吧。」

但也有法律專家指出，若犯人判決結果還未公布，公開照片前就必須三思，但趙斗順犯罪事實及量刑已經確定，目前正在服刑，公開照片將有益於維持社會治安，因此不會有太大的問題。