恐怖主義3.0成形！伊斯蘭國專業「發包」恐攻　衛報：斯里蘭卡還在內鬥　

▲自稱犯下斯里蘭卡連環爆炸案的8名IS死士。（圖／翻攝自推特／@CrazyDiscoBull）



記者張方瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡爆炸案過後3天，伊斯蘭國（IS）公開承認犯下該起恐怖攻擊事件，而此說法也不讓人意外，這起攻擊事件確實具備所有IS恐怖攻擊的特徵，《衛報》整理指出，IS在敘利亞的根據地遭重挫之後，急需證明其重要性與影響力，才藉由在復活節對教堂發動攻擊。且IS的攻擊行動已經升級，從親自操刀轉為「向外發包」，除了吸收各地較小的極端組織外，也滲透到網路，以多種形式對世界各國發動攻擊，還線上吸收更多成員的加入，「恐怖主義3.0」正逐漸成形。

斯里蘭卡政府認為，此次攻擊事件是伊斯蘭激進組織「國家一神教團」（National Thowheeth Jama'ath、NTJ）一手策畫，斯里蘭卡國防部長維傑瓦德恩（Ruwan Wijewardene）23日向國會通報初步調查結果，直指這起攻擊事件是由當地伊斯蘭極端分子所為，且是針對紐西蘭基督城清真寺大屠殺事件的報復行動。不過外界卻認為，「國家一神教團」並沒有足夠的能力規劃如此複雜、龐大的恐怖攻擊計畫，過去也只有零星破壞神像的紀錄。

恐怖攻擊需要非常縝密的計畫與龐大的資源，包含徹底的偵察、製造炸彈的技術、還有車輛的協調，因此近年大部分的極端主義分子，都會尋求武裝勢力的支持，這一切都證明著國際組織的介入。「經驗豐富」的大型組織，協助「升級」一些實力較弱、充滿幹勁的地方組織，提供後勤援助、戰術建議與培訓，最終讓能力加倍的小組織執行攻擊任務，《衛報》稱此為「升級版外包模式」，《彭博》則指「恐怖主義3.0」（Terrorism 3.0）已正式誕生。相較於蓋達組織（al Qaeda）的無差別屠殺，IS更務實地採取分包且目的明確的攻擊行動，避免潛在的支持者卻步。

2016年斯里蘭卡司法部長拉賈帕克謝（Wijeyadasa Rajapakshe）表示，有32名受過高等教育的菁英份子加入IS，政府承諾會全力打擊國內的極端分子，而當時國內佛教與伊斯蘭教早已發生不少衝突，攻擊雙方寺廟的事件也不斷發生。斯里蘭卡穆斯林理事會（MCSL）也強調，請勿將極端分子與穆斯林畫上等號，並要求政府必須「不分種族、宗教」的對恐怖分子採取法律行動。

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▲▼爆炸案造成329人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



安全分析專家認為，恐怖組織透過網路連結所有極端分子，給予他們進行大規模屠殺的能力與信心。即便官方起先認為，這場攻擊事件起因於紐西蘭槍擊案，但專家認為，一個有能力、經驗、武器的組織，也很難在短短五周內，從零開始策畫這起負責的連續爆炸事件。

爆炸事件已造成少359人死亡，數百人受傷，但維傑瓦德恩仍不斷強調，總理和其他重要官員，從未被告知天主教會可能會遭遇自殺式襲擊。《衛報》諷刺地指出，斯里蘭卡政府內部分裂嚴重，就連安全機構也高度政治化，所有掌權者都在避免被指責，沒有人想負起責任，對於當權者來說，首要任務就是轉移社會大眾對情報疏失的注意力。

▲▼斯里蘭卡爆炸地點集中在教堂與高級飯店（圖／路透）

