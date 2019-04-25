「4小時普金會開始」金正恩到底要什麼？　5大重點一次看

▲ 金正恩24日抵達海參崴。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩24日凌晨乘坐綠皮專用列車自平壤出發，傍晚抵達俄羅斯海參崴，目前正與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會。他昨日上午越過兩國邊境抵達哈桑站時向俄媒透露，相信此次峰會能夠帶動雙方展開有益穩定維持及管理、共同調節地區經濟的對話。但普丁的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，二位元首不會簽署協議或發表聯合聲明。

這是北韓及俄國間睽違8年的元首峰會，也是金正恩2011年掌權以來首度會晤普丁，似乎暗示就算越南「川金二會」破局，北韓還是能找到其他外援來突破美國主導的經濟制裁。《彭博》則指出，普丁沒有多少錢可以分享，也不會採取任何違反制裁或可能與美國產生衝突的行動；金正恩也許只能得到外交和經濟上的支持。

那麼，金正恩究竟想在這場峰會中得到什麼呢？《彭博》整理出以下5點：

1. 外交活路

自前蘇聯最高領導人史達林（Joseph Stalin）在二戰後幫助北韓前領導人金日成建立朝鮮民主主義人民共和國至今，世界情勢出現許多重大改變，包括蘇聯解體、中國成為北韓的主要後援等。但普丁仍保有俄羅斯對朝鮮半島的部分影響力，包括接納北韓勞工、參與六方無核化會談等，但從未與金正恩會面。

金正恩和普丁在這場峰會中各有所需。金正恩希望維持自己在2018年一系列前所未有的海外行程中樹立的外交形象，同時向美國總統川普表明，他的盟友並非只有中國。

另一方面，俄羅斯科學院亞洲戰略中心主任托羅尼亞（Georgy Toloraya）說明，此次峰會是克里姆林宮的一次機會，能夠向世人展現出俄羅斯在這個重要的全球性議題中仍然扮演要角，否則鋒頭全被美國及中國搶盡，「多虧了朝鮮半島議題，美俄關係出現積極進展。」

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▲ 金正恩下車後與俄方官員握手致意。（圖／路透社）

2. 放寬制裁

在制裁問題上，俄羅斯大多跟隨中國的腳步。在金正恩試驗大規模殺傷性武器時，俄羅斯便加入北京的行列，支持聯合國實施制裁，並在他停止武器測試後敦促各方提供援助。而普丁在聯合國安全理事會中握有否決權，可能以「違反人道」為由，徹除部分制裁。

然而，俄羅斯已經承諾遵守安理會決議，沒有任何跡象指出普丁會冒險違反這些決議。

3. 豁免北韓勞工

北韓此前向俄國及中國等地派遣數萬名公民從事體力勞動，每年賺取5億美元以上的外匯，約占該國經濟的1.5%。但安理會要求各國在今年年底前驅逐境內所有北韓勞工，而這項制裁可能得到俄羅斯的同情。俄羅斯議員圖姆索夫（Fedot Tumusov）此前出訪平壤回國後便曾透露，北韓希望俄方允許其勞工繼續留在俄羅斯。

俄羅斯遠東地區人口稀少，木材和建築等行業對勞工的依賴程度越來越高，這讓當局有了睜一隻眼閉一隻眼的動機。然而，制裁要求最後一批勞工在今年年底前撤出，幾乎沒有讓步的空間。

▲ 金正恩在會談開始前與普丁握手。（圖／路透社）

4. 改善運輸

數十年的制裁和軍事開銷過多導致北韓基礎設施狀況惡劣，而俄羅斯與北韓共享17公里的邊境線，希望加強北韓基礎建設，以便打入北韓及南韓市場。

位於首爾的北韓資源研究所（North Korea resources Institute） 2013年指出，金正恩積極尋求改善北韓鐵路系統，以便將貨物運往中國及歐洲，同時為北韓提供價值高達6萬美元的礦產資源。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2018年12月也曾表示，莫斯科希望與南北韓合作，升級連結三國的鐵路系統，但勢必得先申請豁免制裁。

今年4月，中國和北韓才在鴨綠江開通一條新的邊境通道。金正恩可能在今天的峰會後承諾擴大邊境過境點，加強一座近60年前完工的橋梁，以增加過境的車輛數目。

5. 實物交易系統

據俄媒《生意人報》23日報導，俄羅斯和北韓2018年的貿易額下降56%以上，因此正致力於建立能在不違反制裁的前提下刺激商業活動的機制。報導指出，雙方將互相運送不在制裁範疇內的貨物，以貨物互相交易，避免因貨幣交易而遭受制裁的風險。但克里姆林宮助理烏沙科夫拒絕就這種可能性發表評論。

南韓國民大學北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）指出，北韓被視為非常危險的合作夥伴，以至於西方企業甚至不敢從事那些並未受到制裁規範的生意，而俄羅斯可能會同意向他們出售西方企業不敢出售的商品。