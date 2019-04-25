美中貿易協商30日續談7大議題　美財長下周赴北京

▲ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合外電報導

美中貿易新十輪談判協商30日登場。根據白宮23日聲明，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）下周起程赴北京，聚焦智慧財產權、強制技術轉讓等7大議題。

先前中美貿易第9輪談判結束時，雙方已在大部分議題取得共識。當時川普曾提到，「對於美中的新一輪面對面貿易會談的時間，我們將在未來4周內會知道答案，在那之後可能需要兩周的時間準備。」

如今，新一輪協商談判即將登場，白宮表示，此次協商範圍涵蓋、強制技術轉讓、智慧財產權、非關稅壁壘、技術服務、農業、採購和落實執行等議題。到了5月初，中國國務院副總理劉鶴也將訪美，雙方8日會在華盛頓持續協商。

談及雙方貿易協商能否達成協議，白宮首席貿易顧問庫德洛（Larry Kudlow）提到，他抱持著「審慎樂觀」（cautiously optimistic）的態度，「儘管我們尚未達成目標，但現已取得極大進展。跟美國過去歷史相比，我們已經走得更遠、更深、更廣…我們仍努力解決問題，包括那所謂的結構性問題和技術轉讓」，而降低農產品交易和工業大宗商品的壁壘，也都在討論範圍之內。