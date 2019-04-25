天生沒手掌！　10歲華裔女孩奪全國「寫字大賽」冠軍

▲ 華裔女孩莎拉天生沒有手掌，卻能寫出一手好字。（圖／翻攝Greg Hurst推特）

國際中心／綜合報導

透過正向的態度與毅力，將自己身體的缺陷由阻力轉換為動力，美國馬里蘭州有位10歲華裔女孩莎拉（Sara Hinesley），儘管一出生就沒有手掌，但她靠著不斷的努力，不但練就了一手好字，最近更是贏得了「Zaner-Bloser全國孩童書寫比賽」冠軍，勵志故事感動了許多人。

根據《華盛頓郵報》報導，目前就讀馬里蘭州天主教小學三年級的莎拉在中國出生，天生沒有雙手手掌，她在6歲時被哈奈斯利（Hinesle）一家人領養，來到了美國。當時的莎拉一句英文也不會說，但在姊姊維若妮卡（Veronica Hinesle）的幫助下，沒過多久，她就能流利地的用英文與人溝通。

同時，莎拉也利用自己的雙臂將筆夾住，一筆一劃慢慢練習寫字，就這樣靠著持續的努力，練就了工整優美的英文書寫體。就在最近，莎拉的書寫作品更是獲得了「Zaner-Bloser全國書寫比賽」冠軍，讓她抱回獎盃和500美元（約15000元），展現了自己滿滿的天份。「我覺得書寫體是藝術的延伸。」莎拉說到，「我喜歡這樣形式的字母，把字母一個個連在一起，就是一種藝術。」

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▲ 莎拉的書寫體工整優美，獲得了「Zaner-Bloser全國書寫比賽」冠軍 。（圖／翻攝自Mellow Muslim推特）

除了熱愛學習，莎拉課餘時光還喜歡下棋跟游泳，她的老師雪莉爾（ Cheryl Churilla）表示，自己從來沒有聽莎拉說過「我做不到」這句話，「這個小女孩美麗又堅強，她能夠完成我們交代她做的每件事，而且都做到最好。」

莎拉的母親凱瑟琳（Cathryn Hinesle）也提到，他們原本打算為女兒裝上義肢或是其他輔助工具，以幫助她方便學習。沒想到莎拉卻拒絕了，因為她證明了自己就算沒有手掌也不會帶來任何阻礙，「女兒積極又獨立，她從來不會刻意躲避眼前的困難，而是努力去找到方法克服挑戰。」





▲ 莎拉努力練習寫字，克服了沒有手掌的不便。（圖／翻攝自Mellow Muslim推特）

「Zaner-Bloser全國孩童書寫比賽」是一年一度的競賽，分為印刷體和書寫體2組，會分別頒發給2位身心障礙的孩童，今年贏得比賽的莎拉將在6月13日於學校領獎。校長卡倫（Caren Smith）透露，「這是本校第一次有學生獲得這個獎項，莎拉平常總是面帶微笑，親切對待每個人，沒有任何事能夠令她沮喪，對於她的表現，我感到非常驕傲。」