每年500萬隻鳥「一頭撞上雲朵」慘死？　網疑：這是假新聞吧





▲ 雲朵，對鳥來說竟是暗藏殺機。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

不少人對天空中雲朵的印象就是像棉花糖一樣軟綿綿，想要像電影、動畫演的一樣，躺在上面滾來滾去。最近卻有外媒透露，一份來自康乃狄克大學（University of Connecticut）的研究發現，每年有多達「500萬」隻鳥，因為「一頭撞上雲朵」而慘死。不過由於新聞出處是假新聞滿滿的《洋蔥新聞》，讓人忍不住質疑「這是假的吧？」

據《洋蔥新聞》（The Onion）報導，首席研究員芮蓓卡（Rebecca Levin）提到，雲雖然是由水蒸氣所組成，但雲同時也是液滴冰晶的集合體。有些雲因為含有大量水滴，使得密度變高，又或者雲裡面有冰晶團，在這些條件下，雲朵一點也不像看起來得這麼蓬鬆柔軟，反而硬的跟岩石、冰山沒兩樣，導致每年多達500萬隻鳥類在高速衝進雲層，只要碰上這種雲，就會馬上「撞死」，「在牠們當中，多半都是像是老鷹這種具有良好視野的鳥類，因為認為自己可以靠著翅膀，安全、快速的黑過雲層，貿然衝進去就直接撞上雲，後果不堪設想。」

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▲ 老鷹等視野良好的鳥類，在快速飛入雲層時，容易撞上「冰晶團雲」慘死。（示意圖／達志影像）

芮蓓卡提到，他們希望藉由研究鳥類的死因，能夠因此幫助科學家釐清「美國為何有一半的航空公司每年都有飛機失事的原因」。

不過，由於這項研究的相關消息是由喜歡撰寫惡搞新聞、網站內真假新聞參半的《洋蔥新聞》所刊登，目前在網路及圖書館上，也並未找到報導中所提到的研究論文，或是芮蓓卡這個人，因此，關於「每年500萬隻鳥撞雲慘死」到底是不是真的，應該又是這個網站的另一個假新聞了。