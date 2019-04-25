25kg哈士奇猝死　狗店凹成「黃色包裹」主人接狗崩潰！

▲哈士奇被送去安親，回來卻變成包裹。（圖／翻攝自Kirsten Kinch臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少家裡有養寵物的人，如果要一段時間出遠門，都會選擇將毛孩子送到寄宿旅館、狗保姆安置，但日前英國一名女子金琪（Kirsten Kinch）準備去冰島玩，於是將哈士奇Nova寄到一間狗旅社。沒想到當金琪回家準備接狗時，發現Nova已經死亡，甚至被捆包成一個「密封包裹」的樣子，死狀相當悽慘。

根據英國《每日郵報》報導，金琪所養的哈士奇Nova看起來相當帥氣，是家中大家疼愛的狗兒，日前因為金琪要去冰島旅遊，決定送到狗保姆家，而在送往之前因知道Nova有些腸胃的問題，特別到獸醫院服藥治療，確保沒有傳染的問題。

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▲Nova原本可愛的樣子。

就在金琪回國準備接狗兒時，卻被告知Nova已經死亡，而看到狗兒遺體時讓她當場崩潰，因為Nova已經被完全密封的包成一個包裹，照料Nova的狗保姆表示，前幾天起床發現Nova已經死亡，甚至從體內流出血水，詢問獸醫後，獸醫認為要隔離狗兒屍體，以免病菌傳染，所以才這樣做。

金琪當下完全無法接受原本看起來漂亮、且重達25公斤的狗兒，如今卻成為一個「包裹」於是將Nova的慘狀公布在網路上，狗保姆事後接到相當多的威脅信件，無奈的表示「我們只是按照獸醫的指示，也是避免感染其他的狗兒。」但金琪卻憤怒的表示，至今狗狗的死亡並沒有得到狗保姆正面的回應，「這件事情顯然已經成為我和家人心中的痛。」目前網路上已經超過3000份連署希望該店可以關閉。

▲如今卻變成一顆包裹。