金正恩海嵾威「喜見普丁」　六方會談重啟問題…讓川普好嫉妒！

▲金正恩抵達海嵾威將與普丁會面。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

金正恩近兩年來積極與美、中、俄交涉佈局，如今將與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，24日普丁新聞秘書佩斯科夫表示，普丁與金正恩將在海參崴當地時間25日下午1點（台灣時間早上11點）左右見面，協調地區局勢和平事務。

綜合俄媒報導，此番金正恩與普丁會面，是他連任國務委員長後的第一次出訪，兩方決定於海嵾威的遠東聯邦大學體育館見面，校園方面嚴格的保安措施滴水不漏，金正恩對於跟普丁會面相當期待並表示，「相信這次的會面將能有益於地區局勢的發展」。

金正恩抵達海嵾威後接受俄羅斯國營電視台訪問，對於自己一路受到俄羅斯人民熱烈的歡迎，感到相當的開心，期盼將能跟俄羅斯做出不同的意見交換。金正恩預計將停留三天，並且和北韓留學生進一步深度座談，參觀當地建設等。

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▲金正恩到場受到熱烈歡迎。

過去北韓對於東北亞的地區的局勢扮演相當關鍵的角色，核問題的反覆導致「六方會談」停擺，此次金正恩和普丁見面，也讓國際矚目普丁是否將會提出重啟六方會談，來促進北韓無核化的可能。

當地媒體指出，金正恩與普丁除了會談外，可能會以聯合晚宴結束。而對於兩人的會面，看在川普眼中可能如倒刺般存在，川普與金正恩於2月份會面時，因制裁談不攏而破局，倘若普丁提起六方會談重啟相關議題得到金正恩的回應，無疑的將給川普一記難堪。