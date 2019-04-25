噁男綁「9歲男童10年」　關地下室當發洩工具…竟不想回家！

▲戀童癖綁架9歲男孩，如今已經19歲。（圖／翻攝自Crime Russia）

國際中心／綜合報導

「過了10年，他回到家已經是19歲的青年了！」日前俄羅斯莫斯科警方在路上臨檢，看到一名行跡相當可以的年輕男子，上前盤問發現對方並沒有身分證件，進一步調查才發現，年輕男子是自9歲開始就是失蹤人口，整整十年的時間，都遭到一名戀童癖者的囚禁成為性奴，卻沒有任何鄰居發現。

綜合俄媒報導，對於兒童有特殊癖好的尼基汀（Eduard Nikitin）2007年在路上發現了當時只有9歲的小男孩，於是走過去開始勞聊天，勾起男孩的好奇跟興趣，接著邀請到家裡玩，就這樣尼基汀就將男孩關在家中的地下室10年，男孩家人通報後被歸入全國失蹤人口內，家人的希望也隨著時間越來越渺茫。

當時警方搜捕的風頭過了之後，尼基汀開始讓男孩在囚禁地閒晃，而男孩也沒有逃離之意，警方之後認為應是當時男孩家中有問題，所以並沒有讓男孩想要返家團圓。日前警方在路上巡邏臨檢，發現這名已經「19歲」的男子行跡相當可疑，於是要求出示身分證件，才驚覺9歲失蹤的孩子，如今已經成為青少年。

而男孩待在尼基汀家中的10年裡，沒有上學也沒有和人接觸，事件曝光後，他被安置到康復中心，並且重新學習與人交流、閱讀識字，直到最近才回到親生母親身邊。根據尼基汀的罪刑恐怕將面臨至少20年的有期徒刑。