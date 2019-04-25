大叔搭機發酒瘋...1萬公尺高空「想開逃生門」！髒話狂飆被綑綁

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯航空（Aeroflot）近日發生一起酒醉乘客鬧事意外，43歲的麻醉科醫生邦達爾（Vadim Bondar）在搭機前喝醉，不斷大吼大叫，甚至想要在大約1萬公尺的高空中，打開逃生艙門，差點害慘全機乘客，幸好他最後被其他人合力制伏，班機也順利降落。



這家飛機從泰國曼谷出發，預計前往莫斯科，航程大約為10小時。俄羅斯籍的乘客邦達爾在上機前灌了不少蘭姆酒，結果在航行過程中失控，瘋狂吼叫罵著髒話，還做出暴力攻擊行為。一名目擊者提到，這名醫師的座位附近擺著兩瓶酒，「接下來他甚至想要在半空中打開逃生門」。

隨後，空服人員和其他乘客合力壓制了邦達爾，並將他用好幾條安全帶綁著，即使被限制持住行動，這名醫師還是持續失控，不斷哭泣，還大吼著「我手被綁住了，我不能呼吸！」幸好最後這架班機安全降落在莫斯科，該男也立即被警方逮捕，並接受檢查。

邦達爾事後坦承，自己的確喝了酒，並帶酒上機，但只是為了要在遇到亂流的時候，緩解緊張情緒。他在接受俄羅斯電視台訪問時辯稱，「第一點是，我沒做出劫機之類的行為，之後，我的頸部和喉嚨都被安全帶緊掐著，呼吸非常困難」。

俄羅斯航空的發言人艾巴尼娜（Vera Abanina）表示，這名經濟艙乘客很明顯是喝醉了，嚴重危害到公共秩序，當時他極具攻擊性與威脅性，還出言羞辱空服員，大聲尖叫並造成其他乘客不舒服，最後航空公司從該乘客身上沒收了兩瓶酒。