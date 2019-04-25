外送披薩...見激似AV女優正妹「全裸付錢」！男友淡定：她喜歡被看

▲日本男網友外送pizza驚見裸女。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

外送員每天要拜訪不同的客人，因此更常有遇到怪人的經驗。日本一名男網友就分享自己打工送披薩遇到的怪事，他提到，外送到客人家中時，來應門的女子居然全裸，他完全不知道該看哪邊，而裸女的男友還淡定表示「她就喜歡被看」，讓他好尷尬。

《日刊SPA》文章報導提到，這名男網友當年24歲，在東京的披薩店打工，某天接到一份訂單，點餐的客人聲音聽起來像是有點年長的男性，並點了一份雞肉口味的披薩。當他抵達客人家中按電鈴時，應門的卻是女性的聲音，但這樣的事情也常發生，因此沒特別在意。

沒想到接下來突然在他眼前上演「SOD」情節，來開門的是位年輕女性，但對方一絲不掛，全裸走出來，手上拿著一個粉紅色長夾，若無其事地付錢。該男描述，女子年紀大約20幾歲，體型有點肉肉的，胸部不算太大，長得和AV女優紗倉真菜很像，「雖然我對此感到興奮，但因為還在工作，眼睛完全不知道該看哪邊」。

拿完錢後，原PO還處在一陣混亂中，這時屋內走出一名年約40歲的男性對他說，「送披薩的小哥啊，嚇到你真是不好意思」，原來就是一開始點餐的客人。屋內的男性說道，「她本身有裸體的癖好，就喜歡被男性這樣注視著，希望你不要介意，不好意思啊」，原PO也趕緊送完餐離開。

男網友表示，雖然整個過程只有2到3分鐘，但他感覺過了非常久，這份披薩店的工作他做了3年左右，外送到超過1000個客人家，根本無法記得全部的人，但唯有這組「變態情侶」讓他最難忘。