變態3兄弟「性侵5名弟妹」10年！爸知情冷眼看：青少年衝動而已

▲美國3兄弟性侵弟妹10年，爸爸竟知情不報。（圖／翻攝自foxnews）

記者錢玉紘／綜合報導



美國威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）發生一起可怕的家庭性侵，3名兄弟在過去10年性侵自己的4個姊妹以及一個弟弟，而62歲的父親布萊恩（Brian Keene）完全知情，但卻沒有報警或是介入處理，放任自己的孩子受到傷害，目前4人皆已被逮捕起訴。



綜合外媒報導，當地警方在本月稍早接獲通報，民眾表示有可疑車輛出沒，還發現了一名19歲的女性。這名女子告訴警方，她的弟妹長期受到虐待，住在極其骯髒且不安全的房子裡，才選擇逃家，並揭發恐怖的哥哥們。警方調查後發現，被指控性侵的分別為29歲的詹姆斯（ames）、27歲的伊利亞（Elijah）還有20歲的喬夏（Josiah）。

19歲的女子告訴警方，她在12歲到15歲的期間多次被哥哥伊利亞性侵，22歲的姊姊也揭露，伊利亞在她年僅8歲的時候就對自己伸出狼爪侵犯；另一名16歲的女孩則說，她從小時候開就時常被伊利亞以及大哥詹姆斯猥褻，更被迫口交，另兩名受害者則是12歲的妹妹和14歲的弟弟。



受害者們提到，哥哥會帶他們到地下室性侵，一周會發生好幾次，更驚人的是，父親布萊恩對這些犯行都知情，但卻沒有做出任何反應。在接受警方審問時，布萊恩也坦承知道兒子們會越虐待侵犯弟妹，但覺得只是青少年「荷爾蒙過剩」的緣故而已。伊利亞也承認自己的行為，他辯稱很想停下來，但受性愛成癮所苦。

警方也發現，一家人居住的環境非常惡劣，牆上和地板上有好幾個破洞，甚至沒有暖氣，衛生條件也很差，此外，幾個孩子雖然已申請在家自學，但警方認為他們根本沒有接受適當教育。目前爸爸布萊恩被以疏於保護及照顧未成年人起訴，3名哥哥則是被以一級性侵孩童、性侵13歲以下孩童多項罪名起訴，可能還會再增加。