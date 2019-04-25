法國軍艦「葡月號」通過台灣海峽　路透社：鼓勵美盟國效仿

▲法國巡防艦「葡月號」通過台灣海峽。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

《路透社》在一篇獨家報導中指出，一名美國官員透露，法國一艘巡防艦於本月「罕見地」通過台灣海峽，華府可能會歡迎此舉，但是也會增加美中之間的緊張情勢。報導指出，此舉可能鼓勵美國其他盟友考慮類似的行為，主張航行自由。

報導中提到，兩名要求匿名的官員透露，在本月6日，一艘法國軍艦通過台灣海峽，其中一名官員提到，這艘軍艦是巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），在此過程中有被中國軍方尾隨，此前並不知道有其他法國軍艦通過台灣海峽的例子。



該官員還表示，由於法國軍艦此舉，中國政府已經通知法國，將不會邀請其參加海軍70周年的遊行。其他受邀的國家包含印度和澳洲等國。法國軍方發言人拒絕對此事做出回應，美國官員也無法推測航行經過台灣海峽的目的，或是否旨在主張航行自由。

路透社分析，法國巡防艦通過台灣海峽一舉，顯示越來越多美國盟友願在中國附近的航道上主張「航行自由」，亦可鼓勵日本或澳洲等其他盟友考慮類似的舉動。上個月，美國也有軍艦以及海岸警衛隊的船隻通過台灣海峽，使美中雙方情勢更緊張。