川普推特語錄／我根本沒犯罪　如果民主黨一定要彈劾…就法院見

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

穆勒報告雖然證明川普並未通俄，但對於他是否犯下妨礙司法罪則沒有定論，民主黨內討論彈劾川普的聲浪也越來越大。川普總統今天在推特上重申他並沒有犯罪，如果民主黨一定要彈劾他，就只能在法院相見。

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▼我根本沒打給華盛頓郵報的Bob Costa，是他先打給我（我只是回電）！又是更多假新聞。

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▼有任何人能理解邊境巡邏隊和執法人員在邊境的偉大工作嗎。今年到目前為止，他們已經多逮到418,000名非法移民，比去年增加了很多。墨西哥為我們做得很少。國會民主黨現在必須採取行動！

▼雖然穆勒報告是由憤怒民主黨人和「川黑」所撰寫的，而且還有無限的資金（35,000,000美金）當後盾，但這根本沒有對我構成傷害。我沒有犯任何錯。如果民主黨人一定要彈劾，我們就在最高法院見。

不僅是沒有「重罪和輕罪」，我根本就沒有犯任何罪。所有罪都是騙子希拉蕊、民主黨、民主黨全代會和骯髒警察犯下的，我們當場逮到他們！我們等待穆勒報告，獲得勝利，現在民主黨將最後一絲希望寄託在國會！

▼墨西哥士兵最近拔槍指向我們的國民兵士兵，可能是邊境毒品走私者轉移注意力的策略。最好不要再發生！我們現在正派出武裝部隊到邊境。墨西哥在「逮捕」和「遣返「這兩件事上做得還不夠！

▼一批超過2萬人的大型大篷車移民潮正穿越墨西哥而來。雖然規模在墨西哥有所縮減，但仍在前進。墨西哥必須逮捕剩餘的人，或者我們將被迫關閉部分邊境，並召集軍隊。人蛇和毒梟集團手上有武器哦！

▼美國人民有權知道誰生活在這個國家。昨天，最高法院接受了人口普查問題，一個非常重大的議題。讓美國再次偉大！

▼「前CIA分析師Larry Johnson指控，英國情報機構幫助歐巴馬政府監視2016年川普競選團隊。」＠OANN

哇！現在的問題只剩下真相何時將大白，到那時候，將會是美麗的時刻！