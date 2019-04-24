奇異公司工程師竊取「渦輪技術」　洩密給中國「天翼航太」遭起訴

▲美國奇異。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國當局指控奇異電力公司（General Electric，GE）的工程師和一名中國商人涉嫌間諜活動，密謀竊取奇異公司的燃氣渦輪零件、測試系統、設計模型、工程圖紙，交給天翼航太科技公司，使中國政府與個人獲得利益。

根據《華盛頓郵報》報導，在《14項罪名起訴書》當中提到，奇異公司工程師鄭曉青（Xiaoqing Zheng，音譯）和中國商人張昭曦（Zhaoxi Zhang，音譯）涉嫌竊取奇異公司數百萬美元的商業機密，中國政府也在過程中提供資金與其他援助。

《14項罪名起訴書》起訴書提到，鄭曉青竊取奇異公司的渦輪技術資料後，將加密檔案儲存在電腦，然後再用「隱寫術」把加密檔案嵌入一張毫無敏感度的日落照片，再提供給遼寧天翼航空科技和南京天翼航空科技這兩家中國渦輪機研發公司，另外，他還曾經把其他機密資料提供給瀋陽飛機工業集團。

中國政府極力否認從事商業間諜活動，但中國已經確立航太工業技術對於經濟與軍事都至關重要，

《14項罪名起訴書》甚至將竊取商業機密與「中國製造 2025」倡議聯繫起來，因為中國積極轉變經濟體質與美國在高附加價值的領域做競爭，包括航空設備與發電。