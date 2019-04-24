美國嗆「虛榮計畫」！　華府不派官員參加一帶一路論壇

▲2016年亞洲金融論壇上展示的「一帶一路」地圖。（資料照／路透）



國際中心／綜合報導

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇25日至27日將在北京舉行，美國駐北京大使館24日表示，華府不會派官員參加高峰論壇。華府批評，中國大陸主導的「一帶一路」是一項「虛榮計畫」。

法新社報導，屆時將有來自全球37位國家領袖以及數十位各國官員出席高逢論壇，華府則將一帶一路倡議視為「虛榮計畫」。美國駐北京大使館發言人表示，「美國沒有計畫派遣華府官員參加一帶一路論壇。」

發言人表示，「我們呼籲各國，確保其經濟外交倡議務必遵循國際公認的規範和標準，提倡可持續的包容性發展，促進良好治理和強健的經濟制度。」

不過，中國外交部長王毅上周向媒體表示，美國外交人士、州政府代表和商業成員將會參加此次「一帶一路」論壇。2017年第一屆一帶一路論壇舉行時，美國曾派白宮顧問博明（Matt Pottinger）出席。

自「一帶一路」倡議提出以來，已有越來越多國家簽署合作協議，包括首個加入倡議的G7成員國義大利。「一帶一路」倡議旨在透過海運、公路和鐵路等大規模基礎建設投資，將歐洲、亞洲、非洲互相連結起來。