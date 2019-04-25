索羅門群島老總理蘇嘉瓦瑞「第4度當選」　首都陷入暴亂

▲索羅門群島首都陷入暴動，警方強力驅散群眾。（圖／翻攝自Twitter／@june_rofeta）



國際中心／綜合報導

索羅門群島前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）再度當選新任總理，創下第4度當選紀錄。索國首都荷尼阿拉（Honiara）24日陷入暴亂，包括當地唐人街和荷尼阿拉東部都爆發示威抗議，警方則動用催淚瓦斯驅離民眾。

綜合外媒報導，過去已經3次擔任總理的蘇嘉瓦瑞，獲得國會50席中的34席議員支持，第4度當選總理。索羅門群島此次議會選舉，沒有任何一黨獲得過半席次，在蘇嘉瓦瑞爭議性當選總理後，反對者立刻加以杯葛。

警方表示，至少有9名員警在衝突中受傷，另外逮捕了超過30名滋事者，由於騷亂尚未平息，有可能有更多人被捕。自從索羅門群島於1978年獨立後，當地不斷陷入政治動亂與種族緊張之中。此次大選是澳洲領導的國際維和任務於2017年結束後，索國首度舉行大選，外界憂心政局將再度陷入動盪。

蘇嘉瓦瑞於2000年首度當選總理，至2001年12月下台，之後又分別在2006年5月至2007年12月間和2014年12月至2017年11月間兩度擔任總理。這次已經是他第4次當選索羅門群島總理。

另一方面，先前傳索羅門群島多個黨派皆有意改變與台灣的外交關係，讓人關心索國與台邦交是否有變數。外交部發言人李憲章23日表示，外交部駐索羅門外館人員與各政黨、議員皆有密切聯繫，台灣與索羅門邦誼穩固。