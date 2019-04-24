全校66台電腦一天內離奇爆掉！「USB炸彈」再現蹤...兇手身分曝光

▲兇手阿古托他2017年在聖羅斯學院取得商管學位。（圖／翻攝自聖羅斯學院臉書）

國際中心／綜合報導



美國紐約州聖羅斯學院（Saint Rose）27歲印度籍畢業生阿古托他（Vishwanath Akuthota），在畢業2年後使用「USB炸彈」（USB Killer）返回校園摧毀66台電腦，造成學校約5萬9千美金（約新台幣180萬元）的損失。阿古托他將面臨最多25萬美金（約新台幣770萬元）的罰鍰與10年徒刑。

綜合外媒報導，阿古托他在網路上以60美金（約新台幣1850元）購買「USB炸彈」。據了解，USB炸彈是利用「電流衝擊」導致電腦迴路損壞的一種裝置，不過完全合法，原本的用途是拿來測試硬體防電流衝擊的能力。

涉案的阿古托他於2017年畢業於聖羅斯學院，在今年2月重返校園，使用「USB炸彈」毀掉校內66台電腦，造成校方約5萬9千美元（約台幣幣180萬元）的財務損失，但犯案動機仍不明。報導也提及，阿古托他後來被聯邦調查局（FBI）給逮捕，當時身上還留有「USB炸彈」以及自己手機錄影的犯案畫面；該案預計於今年8月12日審理，阿古托他最高將面臨25萬美金（約新台幣770萬元）的罰鍰與10年有期徒刑。

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▲USB炸彈外觀。（圖／翻攝自usbkill網站）

「USB炸彈」外觀看起來就像是一般隨身碟，是由俄羅斯的安全研究人員「Dark Purple」創造，幾乎可當作是一種科技武器，任何被它插入的電腦都會被摧毀。據悉，「USB炸彈」於2015年3月首亮相，後來又推出了2.0的修正版本。

阿古托他2017年在聖羅斯學院取得商管學位，同時他也在這間學校攻讀電腦資訊，他於2016年時在學校的臉書影片上被詢問「為何會選讀聖羅斯學院？」，他當時回應，希望自己未來能成為企業家。