變態動物農莊！3噁男性侵馬牛羊數百次　判刑20至41年

▲因為性侵動物分別遭到判刑的華萊斯(由左至右)、米斯尼科夫、與布魯貝克。(圖／克利爾菲郡檢察官辦公室）

國際中心／綜合報導

美國賓夕法尼亞州3名「噁男」因為在5年內性侵農場12隻動物多達數百次，本周遭到判刑。 3名被告分別是41歲的華萊斯(Terry Wallace)、33歲的米斯尼科夫(Marc Thomas Measnikoff)、以及35歲的布魯貝克(Matthew Brubaker)。他們分別被判刑20至41年。

去年 8月，一名16歲少年告訴警方，上述3人在賓州蒙森市(Munson)的一座臨時農莊裡分別跟多隻馬、狗、一頭母牛和一隻山羊發生性行為。員警搜查了犯罪現場，發現大量記錄下他們變態罪行的影片。

據了解，報案的少年並沒有遭到猥褻，但他被迫替被告在進行人獸交時，壓制住那些動物。該名少年說， 臨時農莊內的居住條件非常差，他常常要自己接雨水來洗澡，也缺乏食物跟沒有電可用，目前他已經接受證人保護計畫獲得重新安置。

3名被告承認一項「對未成年人造成不良影響罪」、730項「跟動物發生性行為罪」、以及730項「虐待動物罪」。本周一(22日)判刑時，法官伽利(Paul E Cherry)形容此案是他看過「最噁心、最卑劣的變態行為之一」。

3人都為自己的離譜行為道歉。華萊斯的辯護律師潘茲(Chris Pentz)則認為刑期過長，尤其是他的當事人根本沒有犯罪前科。不過，他承認這個案子的確「有點噁」。

法官伽利則堅稱考量到罪行的性質及犯案的件數，自己所判的刑期合理。相關報導請看這裡