南非暴雨土石流！90分鐘「房子全沒了」　超過50人喪命

▲南非東部暴雨引發洪水土石流，超過50人死亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

南非東部近日遭逢連日暴雨，22日一波強降雨引發大規模土石流和洪水災情，已知至少有超過50人不幸喪生。南非東岸的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）稍早前證實有51人死亡、數百人被迫撤離，鄰近的東開普省（Eastern Cape）也有至少3人遇難。

南非東岸城鎮阿曼及姆托提（Amanzimtoti）居民席爾瓦（Victor da Silva）回憶，「周一那天，雨水像是瘋了一樣。昨天早上我回到這裡看看，那時候我的房子、車庫都還在，但雨還沒停，結果才過一個半小時，全部都被大水沖走了。」席爾瓦說，幸好他與家人及時撤離房屋，但所有財產一夕之間泡湯。

瓜祖魯那他省緊急救援單位發言人麥肯錫（Robert McKenzie）表示，豪雨引發的土石流造成多棟住宅崩塌。瓜祖魯那他省一名發言人馬巴索（Lennox Mabaso）也透露，該地區已經連續幾天發生暴雨，但22日晚間的雨勢比預期中還要大，「因此洪水氾濫，部分建築遭破壞倒塌，有人員受困，還有一些人被大水沖走。」

南非氣象局預報員恩格爾布雷希特（Edward Engelbrecht）表示，這種強降雨「不時會發生，特別是在每年的這個季節。」預報指出，降雨應該會在25日趨於和緩。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已經前往瓜祖魯那他省災區視察，未來數日也計畫前往東開普省。拉瑪佛沙表示，暴雨災情是「氣候變遷的一部份」，並提到政府將編列預算幫助受災民眾。