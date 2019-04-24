牧師激吻洋裝辣妹「1分鐘」親到身體狂晃！宣稱：我在用嘴唇驅魔...網罵翻

▲牧師激吻洋裝妹1分鐘。（圖／翻攝自Raymond Majongwe推特）

國際中心／綜合報導



有一位辛巴威網友近日在推特Po出一段「牧師熱吻女子」的影片，馬上引起許多人的討論，因為該名牧師親了近1分鐘之久，而且還親到幾乎忘我「身體邊搖晃」。據了解，這名牧師事後指出，他是在驅逐這位女子體內的惡魔，且要透過「嘴唇淨化」女人的靈魂。

綜合媒體報導，從長度1分07秒影片內容可以看出，辛巴威這位牧師在眾目睽睽之下，雙手捧起身穿桃紅色洋裝女子的臉並親嘴，第一次的親吻長達4秒，接著雙手放開，過了沒幾秒又捧起女子的臉開始親嘴，親到身體擺動，幾乎到了忘我的境界，總計長達近1分鐘。

據了解，該名牧師事後指出，他是在驅逐這位女子「體內的惡魔」，要透過「嘴唇淨化」女人的靈魂。影片流出後，許多網友都紛紛表示，「垃圾！逮捕他」、「基督教被腐化了」、「如果是個男的，這牧師也會直接親下去？」、「根本法式天堂之吻！」

事實上，牧師在基督教團體中，是專職負責帶領與照顧其他基督徒的神職人員，在聖經原文的用字就是「牧羊人」的意思。牧師相當於天主教中的神父，但比較大的區別是牧師可結婚，但神父是不能結婚的。