牙痛就醫卻「死在擔架上」！醫生「餵毒性侵」22歲女：她對抗生素過敏

▲牙醫示意圖，非當事醫院。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦一名22歲的女子日前因為牙痛，於18日時到該國信德省政府醫院求醫，但卻在注射抗生素後起過敏反應死亡；原本以為只是一般的醫療事故，但整起案件卻在女子被解剖後反轉，事後的驗屍報告指出，女子遭到餵食毒品，身上還有被性侵的痕跡，被懷疑死因不單純。目前巴基斯坦政府已經展開調查，並且逮捕3名涉事嫌疑人。

根據《太陽報》報導，受害的22歲女子被家人形容為一名聰明又獨立的女性，在當地的社區受到大家的敬重，她在18日時因為牙痛到醫院就醫；原本以為只是一般的小病，但是沒過多久，她的家人卻接到醫院打來的病危通知。

受害女子的媽媽接到電話後，趕緊到醫院找人，沒想到看到的卻是躺在病房後方擔架上、死氣沉沉，一點生機也沒有的女兒。受害者的姨媽說，當時人就躺在那裡，大家都以為她只是陷入昏迷，但事實上卻已經死了；隨後就被醫院告知，病人因為對注射的抗生素起了過敏反應才會死亡。

雖然傷心，受害女子的家人也只能接受現實，並且認為這個意外屬於醫療疏忽或是醫療事故；但官方的驗屍報告出爐後，整件事情卻出現反轉，因為受害女子的體內不僅殘存毒品，身體還有遭受性侵的痕跡，種種跡象都指向這是一起跟毒品性侵有關的謀殺事件。

報導中指出，巴基斯坦國家人權委員會的哈倫（Anis Haroon）表示，整件事情現在應該要全部交由國家政府調查，並且懲罰嫌犯，此外也要求巴國醫學協會調查此事，因為案件中有醫生被指控並參與犯罪，但是醫生的職責應該是拯救病患生命，而不是將其生命奪走。目前警方已經逮捕3名涉嫌參與事件有關的人員，並且持續搜查據稱在事發當天為值班醫師的第4名嫌疑人。