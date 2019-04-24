解放軍戰力崛起「挑戰霸權」　路透：美國可能會輸掉台海戰爭

▲解放軍海軍將在青島舉行建軍70週年閱兵。（圖／翻攝新浪微博@東風快遞）



記者王致凱／綜合報導

路透社報導，中國國家主席習近平正將解放軍改造為強大戰鬥力量，並且在部分關鍵領域已經超越美國。美國退役海軍上將羅福賀（Gary Roughead）警告，美國已經不確定能在區域戰爭中戰勝中國，若台海發生戰爭，美國「可能會輸」。

不久之前還被認為是難以想像的局面，現在已經成為可能。前美國海軍作戰部長、退役上將羅福賀說，如果美國與中國為了台灣發生區域戰爭，美國「可能會輸」。他說，「我們真的處在歷史上的重大轉捩點。」

報導指出，習近平有意在亞洲挑戰美國的霸權，除了已經確定控制南海大部分地區，也加強透過軍事演習向日本和台灣施壓，並且首次擁有足夠力量，嚇阻美國航空母艦過於靠近中國海岸線。

如今，中國擁有的傳統飛彈武庫，在某些情況下更優於美軍；解放軍海軍造船廠的「下餃子」的產量，已經達到美國的兩倍之多。解放軍彈道飛彈潛艦的打擊能力也獲得升級，使其具備可靠的「二次打擊」選項。

路透指出，這是自500年前大航海時代以來，中國首次擁有主宰海岸遠海的能力。路透引述多名在役或退役的美軍高層軍官說法，中國與美國在海上的衝突將出現毀滅性與血腥的結果，尤其是在台海。儘管冷戰以來，美軍在全球毫無對手，但這次不能保證美國能取勝。

路透社在「中國挑戰」（The China Challenge）系列報導中提到，中國人民解放軍近年取得的長足進步，打破美國數十年來在亞洲的霸權地位，並進而重建全球秩序。路透社指出，其中有許多軍事上的進步，是習近平上台後才出現。

習近平同時也透過反貪腐的名義，肅清了超過100名軍方高層將領，改用自己的人馬替換，讓他得以牢牢抓緊軍方控制權。路透認為，這是自1949年中共建政以來，解放軍歷經影響最深遠的一次改革。

美國總統川普上台後，美國對中國大陸的戰略方針開始出現轉變，經過數十年與北京交往後，美國開始增加國防開支，重建海軍並開發新武器，主要就是為了因應「習近平提出的挑戰」。

路透指出，習近平挑戰美國的意圖出乎許多人意料，他過去在中共官僚體系內緩慢且低調的爬升，因此當他成為一位強勢領導者和「敢冒險的人」後，另許多人感到吃驚。現在的習近平經常穿著軍裝視察軍事基地，檢閱戰艦，並告訴部隊必須有作戰與戰勝的準備。