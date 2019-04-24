加拿大走私垃圾丟在菲律賓6年！杜特蒂嗆：運回去...「否則開戰」

▲菲律賓總統杜特蒂對於加拿大的走私垃圾怒開砲。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



菲律賓與加拿大間有長達數年的垃圾糾紛，總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)23日憤怒表示，他要求加拿大將走私到菲律賓的垃圾拿走，否則不排除會向加拿大「宣戰」。據了解，加國在2013到2014年間，將大量垃圾運到馬尼拉的港口丟棄，後來被菲律賓要求運回，但卻拖延沒處理「一放就長達6年」。

綜合外媒報導，杜特蒂指出，「我向加拿大發出警告，也許下周他們（加拿大）就會乖乖地把這些走私垃圾運回去，否則我將派船運往加拿大，然後把他們製造的垃圾倒在他們那裡。」

杜特蒂更說，如果加拿大沒有任何回應的話，他會對加拿大宣戰。據悉，杜特蒂23日指控加拿大等北美國家，把馬尼拉變成「垃圾場」，除了要加拿大準備接收垃圾外，還命令貨車前往位在馬卡蒂（Makati）的加拿大大使館附近直接倒下垃圾，甚至準備讓負責加拿大垃圾入境的菲律賓海關人員捲鋪蓋。

報導也提及，這些被丟棄在馬尼拉的垃圾包括用過的成人紙尿褲、廢棄報紙、塑料瓶罐以及塑料袋。對此，加拿大政府也發出聲明回應，這些垃圾的運送是民間的商業交易，政府並沒有介入，因此無權強迫私人托運將這些垃圾送回加拿大。