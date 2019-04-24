五眼聯盟瓦解？英國同意華為有限度參與5G網路建設

▲在「五眼聯盟」封殺下，華為在英國初步突圍成功。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

被指可能存在安全風險遭多國封殺的中國科技巨擘華為，據報導最近已獲英國當局同意「在有限程度上」可參與該國的5G網路部分基礎建設。

分析指出，英國此舉可能觸怒主張圍堵華為的美國，以及讓美國為首的「五眼聯盟」的另外3國：澳洲、紐西蘭與加拿大承受壓力。

《每日電訊報》周三(24日)報導，由英國首相梅伊擔任主席的「國家安全 委員會」(National Security Council)已同意讓華為有限度參與5G網路的非核心基礎設施，例如天線等。

報導指出，外交大臣杭特(Jeremy Hunt)、國防大臣威廉森(Gavin Williamson)等仍表達了對此事的憂慮，認此舉會影響英國的國家網路安全。不過國家網絡安全中心(NCSC)總監馬丁表示，英國網絡安全部門有信心管控華為構成的任何風險。

從自去年開始，英國當局開始跟隨美國步伐在5G問題上圍堵華為。 去年12月，「英國電信集團」（BT Group）宣布把華為排除在5G網路設備供應合約的競標名單外。之後又以網路安全為由，將華為設備從英國警方及應變部門的「緊急服務網路」核心架構中剔除。

不過今年以來，英國對華為的態度有所轉變。英方認為可有效控制在5G網路上使用華為設備所產生的風險。