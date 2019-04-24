5歲沒血緣女童遭奴役16年　夫妻「沒收護照」逼她做白工睡公園

▲女童一路被奴役到成年。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國德州一對58歲的夫妻22日在沃思堡（Fort Worth）被判處7年徒刑，還必須賠償約30萬美元（約台幣92萬元）。兩人2000年左右將一名幾內亞女童帶到美國，長達16年逼迫她煮飯、清潔還要幫忙照顧夫妻倆的小孩，她的護照被沒收之餘也無法接受教育。

BBC報導，丈夫圖雷（Mohamed Touré）與妻子克羅斯圖雷（Denise Cros-Touré）1月被認定有罪，如今判決結果出爐，兩人都必須服刑7年。美國司法部表示，這對夫妻是西非國家幾內亞（Guinea）的公民，未來可能會失去美國移民的身分。

圖雷是幾內亞第一任總統艾哈邁德•塞古•杜爾（Ahmed Sékou Touré）的兒子。據了解，這位姓名沒有被透露的女童當初抵達美國時才5歲，她被要求煮飯與清潔家中環境，還要照顧夫妻倆的小孩整整16年，處境就像灰姑娘般悲慘，此外，她付出勞力也完全沒有得到收穫，從未收到薪水。

根據美國司法部聲明，女孩多次遭毆打，頭髮還被剃掉，她甚至要獨自去附近的公園睡覺，是這對夫妻對她的處罰。直到2016年8月，她終於找到機會，靠著鄰居的幫忙逃離位於紹斯萊克（Southlake）的住處。

美國司法部助理部長德萊本德（Eric Dreiband）說，被告夫妻多年來偷走孩子的童年與勞力，讓孩子承受痛苦與充滿變數的未來，自己卻享受好處。克羅斯圖雷的律師帕爾默（Scott Palmer）則告訴《紐約時報》，整起故事過於誇大，她預計提起上訴。

《紐約郵報》（New York Post）指出，圖雷經常形容這名女子是「奴隸」、「白癡」、「狗」，夫妻多次虐待她，克羅斯圖雷還試圖讓孩子窒息。檢方表示，女子事務繁忙，除了煮飯、清潔，還要割草並照顧夫妻的5名孩子。