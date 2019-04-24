金正恩抵海參崴！俄官員大陣仗迎接　隨扈跑步跟車再現「人肉盾牌」

▲ 金正恩抵達海參崴。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓領導人金正恩今（24日）凌晨自平壤乘專用綠皮列車自平壤出發，俄羅斯時間10時40分穿越兩國邊境，已經於傍晚6時（台灣時間下午4時）抵達海參崴。金正恩接受歡迎儀式後便乘車離開，料前往極可能為峰會及下榻地點的俄羅斯島遠東聯邦大學，預計25日與俄國總統普丁舉行峰會。

根據《衛星通訊社》直播畫面，綠皮專列停在鐵路海參崴站新站，現場鋪上紅地毯、掛上歡迎海報。北韓保全人員確認一切就緒後，金正恩走下火車，與遠東發展部部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）握手致意，在口譯人員的協助之下，雙方有說有笑，一同步出車站。

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▲▼ 隨扈以肉身包圍金正恩座車。（圖／路透社）





車站外有俄國軍樂隊列隊，金正恩欣賞奏樂後逐一向俄方官員致意，包括外交部副部長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、濱海邊疆區區長科茲米亞科（Oleg Kozhemyako）、俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）等人；俄方官員也一一和北韓官員握手。金正恩隨後坐上事先空運抵俄的防彈賓士，過去在峰會中引起話題的隨扈跟車畫面也再度上演。

南韓《韓聯社》指出，金正恩將停留海參崴3天2夜，除與普丁的峰會以外，也將出席留學生座談會、參觀主要觀光設施等。普丁24日有其他行程，目前在聖彼得堡，料將於25日上午抵達海參崴。因此，外界預測，金正恩今晚將與副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）共進晚宴。