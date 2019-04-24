優生保護法逼2.5萬國民強制絕育　日本政府道歉+賠償

▲日本通過救濟法案，向《優生保護法》的受害國民道歉並賠償。圖為厚生勞動大臣根本匠(左)在國會裡鞠躬致歉。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

日本在二戰後曾推出《優生保護法》，多達2萬5000名被視為身體有缺陷的國民被迫接受絕育手術。日本參議院周三(24日)通過一項救濟法，正式向受害的受國民公開道歉，並且向每名受害人支付一次性的320萬日圓(約83萬元新台幣 )賠償金。首相安倍晉三就此一事件道歉，稱政府會深切反省。

上述救濟法案承認有日本國民曾被強制接受絕育手術：包括切除生殖器官以及接受放射性治療，導致受害人承受巨大的生理及心理創傷。日本政府最快會在6月開始發放賠償金，賠償對象只限於在上述救濟法實施時仍然在世、曾接受手術的受害者 。

安倍強調，政府會盡力實現人道、平權平權的「共生社會」。內閣官房長官菅義偉則向受害人表達「真誠的懺悔與由衷的道歉」。

《優生保護法》在1948至1996年間實施，目的是避免國民產下「品質不優」的下一代。近年不少日本人紛紛站出來控告政府，指該法已侵犯「人民自決」和「 生殖健康」權利，最後逼得政府道歉以及國會起草新法賠償。