日渣男一次劈8人「記名字加註紀念日」　美女正宮超狠手段毀手機

▲日本美女正宮發現男友劈腿8人，超狠懲罰手段引起日本網友討論。（圖／翻攝自推特／はな@hnchan53）

記者林瑩真／綜合報導

即使不愛，也不能接受對方劈腿嗎？日本一名女網友發現交往2年的男友除了自己以外，竟然還同時劈腿8名女子，雖然她坦承對男友早就沒有愛了，但還是決定給對方一點懲罰，超狠手段引起「炎上」（指言行不當遭網友撻伐）。

女網友HANA某日翻男友的LINE對話紀錄時，赫然發現男友竟然同時劈腿8名女子，且不是單單的找刺激或是肉體出軌，而是跟每個人都認真的交往，甚至在對方LINE名稱後面打上紀念日的日期，以免忘記。

「這已經不是劈腿等級了，女友多到根本沒辦法全部PO上來。」HANA將男友與這8名女子的對話紀錄PO上網，包括各種甜言蜜語「我真的超級喜歡妳」、「欸～不要離開我」、「沒什麼特別想做的，我只是想待在妳的身邊」、「沒能為妳做點像男友的事，真抱歉，但我真的很想跟妳去很多地方玩」等。

網友見狀，相當擔心HANA會傷心或生氣過頭做出傻事。不過HANA表示，跟男友交往2年下來，男友一直都跟女生糾纏不清，其實早就不喜歡他了，發現這些訊息也沒有特別生氣，連忙叫大家放心，「到底是怎麼交到8個女友的？感覺太勉強要過勞死了」、「對於有一大堆女友的男人，我只是抱著被騙的女友的心情，想對他做點懲罰」。

於是HANA趁著男友睡覺的空檔，拿著男友的手機走進洗手間，一邊開著水、一邊用杯子狠狠的壓裂手機螢幕，確定手機螢幕裂開後，還不時澆上水，更直接將手機拿去水龍頭下淋著，就是肯定要讓手機壞到無法維修。

HANA也錄下整個「懲罰過程」並PO上網透露，自己事後就是普通的叫男友起床、普通的將手機拿給他，「平靜的說『來，給你』的時候，真的感覺自己也太能幹了」。而2篇公開處刑劈腿男友的推特PO文引起廣大迴響，分別都有超過1000則的轉發及6000則的留言。

超狠手段激起日本網友兩面討論，有人認為手機是無罪的，如果真的不滿男友劈腿，可以好好談分手，「破壞東西根本沒意義，如果不用大人的方式懲罰，最後還是會回到自己身上，這樣告上法院很大機率會輸」；不過大批網友認為，會劈腿的人才會幫男方講話，「不劈腿就不用擔心這種事了啊」、「聽到手機『噗嘰噗嘰』被壓碎太有感了」、「裂了還淋水再給他，太厲害了XD」、「除了紀念日，也應該寫是哪裡的、幾歲的女孩啊」、「按日期分還有剩，該怎麼辦」。