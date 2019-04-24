「人臉辨識」害他無辜被逮！　男大生怒告蘋果求償308億

▲紐約男大生因為臉部辨識系統出包，遭警方誤認成小偷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

紐約18歲的男大生巴哈（Ousmane Bah）就讀高中時，曾收到波士頓法院寄來的傳票指控他「在蘋果商店內偷了1200美元（約台幣3.7萬元）的產品」。對此，巴哈無奈喊冤，案發當下他人正在曼哈頓參加畢業舞會，怎麼可能飛到波士頓偷東西，警方調查後才發現，原來這一切都是蘋果手機「人臉辨識」功能惹的禍。

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▲他向蘋果公司求償10億美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據《哥倫比亞廣播公司》報導，巴哈2018年11月29日清晨4點還在家呼呼大睡時，突然就遭到紐約市警方逮捕，理由是他在2018年5月31日於波士頓偷了蘋果產品，包含蘋果觸控筆（Apple Pencil）等等，同時也在德拉瓦州、紐澤西州、紐約犯下偷竊罪嫌。

不過，拘捕令上面的照片跟巴哈根本長得不像，巴哈也表示「這些指控都是不實的」，他並沒有在任何地方偷過東西，「這使得我整個大學一年級都過得非常焦慮」，因為自己明明沒犯罪，卻隨時都要擔心又被逮捕。

巴哈指出，他之前弄丟了一張沒有大頭照的駕照，很有可能是被那名小偷撿走了，並偽裝成駕照的主人，再到各地的蘋果商店竊取產品。因此，蘋果公司內部的辨識系統可能是把巴哈的名字，以及小偷的臉部錯誤連結在一起，當地法院又用臉部辨識系統來追查嫌犯，才會導致巴哈被誤逮。

巴哈近期向蘋果公司提出起訴，並求償10億美元（約台幣308億元），因為遭誤逮的事已經造成他精神損害，生活也受到影響。蘋果23日則表示，未來不會繼續在商店中使用臉部辨識功能，但對於被告一事不願給予回應。