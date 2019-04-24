斯里蘭卡359死…炸彈客受過高等教育　出生富裕家庭到海外讀書

▲斯里蘭卡首都可倫坡發生連環爆炸，罹難者親友哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡國防部長維傑瓦德恩（Ruwan Wijewardene）24日下午表示，參與21日爆炸案的一名自殺炸彈客受過良好教育，曾在英國讀書，又前往澳洲就讀研究所，之後回到斯里蘭卡定居。他證實，多名炸彈客都曾在國外生活或念書。

《衛報》報導，維傑瓦德恩24日出席記者會，他表示，一名炸彈客確實曾在英國與澳洲讀書，此外，許多嫌犯都與國際有所接觸，普遍受過良好教育，來自中產階級或是上層階級的家庭，經濟方面相當穩定。他補充，有些嫌犯甚至擁有法律學位。

斯里蘭卡21日發生連環爆炸，多處教堂與酒店都受到襲擊，死亡人數目前來到359人，包括39名外國人，另外還有500人受傷。警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekara）表示，18名嫌犯很快被逮捕，後來被拘留的人數則上升到58人。

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▲罹難者遺體被抬出。（圖／路透）



不過，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）警告，還有數名帶著爆裂物的嫌犯在逃，9人與爆炸案有著直接的關係。他補充，調查仍在繼續進行，預計很快會將這些人繩之以法，「我們可以堅定表示，接下來幾天內，我們的安全機構會堅決掌握國家的局勢。」

極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已發布新聞承認在斯里蘭卡犯案；聲明中列出多個聖戰士的姓名，還有人出現在影片宣誓。斯里蘭卡安全部門評估，此次事件是在報復紐西蘭基督城3月15日兩座清真寺遭到襲擊一事。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）24日則表示，她的政府單位尚未收到斯里蘭卡的官方通知，也沒有情報機構的消息，「我們現階段沒有證據可以確定這些內容。」

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