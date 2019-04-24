爆炸後兒女雙亡　父「被迫選先救誰」慟：早知就用我的身體擋

▲ 斯里蘭卡可倫坡發生連環爆炸，香格里拉酒店也遭到攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡首都可倫坡21日發生連環爆炸，目前死亡人數增至359人。一名擁有英國與美國雙國籍的父親馬修（Matthew Linsey）在幾秒之間面臨最殘酷的選擇── 必須在兩個孩子，19歲的兒子丹尼爾（Daniel Linsey）和15歲的女兒艾蜜麗（Amelie Linsey）之間選擇先救誰。他心碎地說，「早知道我就留下來，用自己的身體擋住他們。」

馬修表示，一家人當時正在香格里拉酒店3樓吃飯，「炸彈引爆後，他們兩人都朝我跑過來。我感覺到會有另一顆炸彈，因為通常都是這樣的。」當3人正要逃跑時，第二顆炸彈果然引爆了，丹尼爾和艾蜜麗都被炸傷，都失去了意識。當時馬修認為兒子的傷勢比女兒嚴重，因此先抱起兒子到樓下急救，而一名婦女自願照顧艾蜜麗。

▼ 香格里拉酒店的玻璃碎裂。（圖／達志影像／美聯社）



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抵達醫院前，馬修一直為兒子做心臟復甦，但卻無法挽救他的性命。之後，馬修又得到另一個消息，艾蜜麗也不幸身亡。現年61歲的馬修是一位投資銀行家，悲劇發生後相當自責。他說，「我的孩子們都好善良，他們比我早下樓到自助餐，還幫我拿食物，把我的餐盤都放滿了。」

據CNN報導，馬修與兩名子女此次前來斯里蘭卡旅遊，妻子和另外兩位兒子則留在倫敦的家中。馬修12歲的小兒子（Ethan Linsey）看著一家人的合照，哭著說想要哥哥姐姐回來。馬修21歲的大兒子大衛（David Linsey）則握著妹妹的手機，上頭可見爆炸造成的孔洞。

馬修表示，自己與女兒最喜愛的一首曲子是《愛是答案》（暫譯，Love is the Answer），「是的，你會希望政府盡力阻止這些人（恐怖份子），我也完全同意。不過對在另一邊的人來說，愛，還有幫助他人，才是解答。」

▼ 連環爆炸造成大量傷亡，罹難者親友悲痛萬分。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

